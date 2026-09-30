Entró a una farmacia y quedó grabado cuando intentaba robar cuatro shampoos: Usaba muletas por una amputación

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Un hombre quedó registrado por las cámaras de seguridad de una farmacia de Rosario cuando intentaba llevarse cuatro envases grandes de shampoo sin pagar. El episodio ocurrió mientras los empleados se encontraban realizando tareas en el depósito.

Según se observa en las imágenes, el hombre ingresó al sector detrás de uno de los mostradores y comenzó a guardar los productos entre su ropa. Para hacerlo, dejó apoyadas en el mostrador las muletas que utilizaba debido a la amputación de una de sus piernas.

Los empleados advirtieron la situación y salieron a confrontarlo. En un primer momento, el hombre negó haber tomado los productos, pero ante la advertencia de que toda la escena había quedado registrada por las cámaras de seguridad, terminó admitiendo el intento de robo.

Luego devolvió los cuatro envases de shampoo y pidió disculpas por lo ocurrido.

Tras el episodio, los propietarios de la farmacia decidieron difundir las imágenes para alertar a otros comerciantes sobre el accionar del hombre, a quien señalaron como alguien que ya habría protagonizado situaciones similares en otros comercios.

De acuerdo con los comerciantes, en otros establecimientos habría sustraído accesorios de neoprene. En esta ocasión, tomó cuatro frascos grandes de shampoo, que se encontraban entre los productos que tenía más a mano.