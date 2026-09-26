Entrevista a Sergio Ziliotto tras el decreto de Milei que le saca las regalías a La Pampa: “La causa de los ríos nos une, no hay grieta”

Con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , el Gobierno nacional derogó un decreto de 1973 que repartía en partes iguales para Mendoza y La Pampa el 12% de las regalías que produce el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado en territorio mendocino sobre el río interprovincial Atuel . Los pampeanos obtuvieron una cautelar en el juzgado federal de Santa Rosa y el litigio reabrió la pelea que está en la Corte Suprema sobre los fondos y sobre el fallo que establece la cantidad de agua de ese río que Mendoza está obligada a dejar pasar a La Pampa y no cumple.

Clarín entrevistó a Sergio Ziliotto , gobernador peronista de La Pampa, enfrentado con Alfredo Cornejo , mandatario provincial radical de Mendoza que también habló con este diario y marcó su postura sobre el conflicto .

El pampeano recuerda el convenio firmado en 1992 por ambos gobernadores y la Casa Rosada, aprobado en ambas legislaturas y homologado por la Corte Suprema, donde está fijado el 50% de las regalías para La Pampa. Ziliotto apunta a un fallo de la Corte que Mendoza incumple desde 2020 y critica a los libertarios pampeanos por no defender la causa del Atuel.

-Mendoza reconoce que el río es interjurisdiccional pero remarca que la pendiente y la infraestructura son mendocinas. ¿Qué dice usted al respecto?

-Eso ya está resuelto en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Uno puede escuchar los argumentos de Mendoza en el marco de defender una postura, pero de ahí a que esté en línea con la normativa y con todos los antecedentes, los fallos, la jurisprudencia, es otra cosa. ¿Por qué en 1992 se firmó el convenio tripartito, en el cual firmaron (los ex gobernadores) Gabrielli y Marín; (el mendocino José Luis) Manzano, ministro del Interior; (el presidente Carlos) Menem; lo avaló la Corte y lo aprobaron las dos legislaturas provinciales de Mendoza? Ese acuerdo deriva del fallo de 1987, cuando la Corte Suprema declaró la interprovincialidad del río Atuel. Cuando Nación firma el convenio con Mendoza en el que le transfiere las obras de Los Nihuiles, pone a La Pampa como tercero, como dueño del río Atuel, de las aguas, y en ese convenio claramente aparece el compromiso de Mendoza de cumplir con las obligaciones emergentes al pago de regalías a la provincia de La Pampa. En 1992, Mendoza dejó de lado todo este tipo de teoría, entendió que era un río interprovincial. Hoy se plantea algo que va mucho más allá de anular o no un decreto. No entendemos qué se discute si ya hay un acuerdo firmado por Mendoza (1992) diciendo: "Sí, a La Pampa le corresponden regalías" .

-Mendoza insiste en que la infraestructura y la pendiente son de esa provincia

-El río Atuel es nuestro, las aguas son nuestras más allá de la teoría del salto, que plantea Mendoza desde hace mucho tiempo y que está zanjada. Pero hoy todavía se aborda en muchas discusiones: "Como el río nace en Mendoza, entonces es de Mendoza" . No, eso que ya quedó zanjado en el '87, fue ratificado en otras dos sentencias más de la Corte de 2017 y 2020, donde habla de la interprovincialidad del río y la obligación de Mendoza de entregar a La Pampa los 3,2 metros cúbicos por segundo para empezar a restituir el ambiente. Empezar porque es una meta interina, o sea, mínima. El corte de agua de 1947 generó un gran perjuicio al medio ambiente.

-La cláusula quinta del acuerdo del '92, dice: "Sin perjuicio de lo que en el futuro pudiesen establecer normas jurídicas"...

-Significa que pese a lo que pase en el futuro esto va a seguir vigente. Dice que previendo que en algún momento pueda haber alguien, en este caso la privatización que está encarando Nación con Mendoza -a la cual nosotros no nos oponemos-, lo que decimos es que en esa privatización tiene que estar inserto el derecho de la provincia de La Pampa a seguir percibiendo regalías. No nos metemos en la decisión de privatizar o no. Por eso habla de que el Estado Nacional y Mendoza o quien sea el responsable de la generación de energía, deben cumplir con las obligaciones que surgen en virtud de los derechos a la provincia de La Pampa. Es una cuestión que claramente ya queda saldada, no se deja librada a las interpretaciones posteriores a lo largo de los años.

-¿Por qué cree que Milei firma el decreto que le quita las regalías en este momento?

-No sé los acuerdos que puedan tener el Gobierno de Mendoza con el Gobierno nacional. Es un decreto innecesario, absurdo. La vida misma dice que un acuerdo entre tres partes no puede ser derogado por la decisión de uno solo. Nación está derogando un decreto que a su vez fue avalado por tres partes, homologado por la Corte Suprema y aprobado por las dos legislaturas, tanto de La Pampa como de la provincia de Mendoza. Casi que estamos discutiendo la curvatura del círculo. Es una cuestión que tiene mucho más que ver con el tema de la propiedad, la soberanía hídrica que nosotros siempre reclamamos, que con la incidencia económica que puede tener. O sea, el monto es ínfimo en el marco de lo que sería el negocio de la generación de energía, en este caso en manos privadas.

Río Atuel No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!! +info https://t.co/hQn91esVXU pic.twitter.com/ZORkeXUIXH

-En el plano económico, Cornejo reclama ante la Corte el haber compartido con La Pampa las regalías por 53 años, con un cálculo de 680 millones de dólares.

-Y eso significa claramente una determinación de que no piensan honrar su propia palabra y su propia firma, que es el convenio del '92. Volvemos a lo de siempre. Parece que abandonamos el sentido común cuando analizamos estas cosas. Ni hablar del imperio de la ley.

-Tengo relación con todos los gobernadores. Las relaciones personales que uno tiene, el respeto en el marco de entender y respetar la postura del otro, no nos convierte en un enemigo. Cornejo defiende a su provincia, yo defiendo la mía. Hemos charlado así por arriba porque son posiciones que vienen desde hace mucho tiempo y que nosotros, en la provincia de La Pampa, la sostenemos a lo largo de la historia más allá de quien gobierne transitoriamente.

-Nación y Mendoza, cada uno por su parte, han hecho una presentación para inhibir la competencia del juez federal de Santa Rosa que dictó la cautelar. ¿Usted tiene una respuesta sobre eso?

-No, porque nosotros sabemos de qué se trata. Nos acabamos de enterar, en boca de Cornejo, que Nación presentó una inhibitoria contra el juez. La verdad que no la conocemos, no sabemos en el marco de qué, porque la participación de un juez federal es algo que lo marca la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto que la competencia originaria de los litigios entre las provincias y de las provincias con el Estado Nacional es en la Corte Suprema, también hay jurisprudencia de la Corte Suprema por la que pueden actuar los juzgados de primera instancia. El juez falló, no va a fallar solo algo en lo que sabe que no es competente. Plantean: "El juez pampeano" , y es un juez federal de la Nación. En otros temas, cuando planteamos la inconstitucionalidad e inmediata suspensión de la Ley de Glaciares, este juez rechazó la medida cautelar y tuvimos que ir en apelación a la Cámara Federal de Bahía Blanca, que actúa como instancia superior. Sí hay antecedentes con la Corte que en muchos casos, en los litigios entre provincias o con Nación, puede existir la participación de un juzgado de primera instancia.

-Sostiene que La Pampa recibió un fallo favorable de la Corte Suprema en 2020 para que Mendoza deje entrar 3,2 metros cúbicos de agua del Atuel por segundo y no se cumple. ¿Confía en la Corte Suprema?

-Soy un batallador del rol de las instituciones. No tengo otra alternativa que seguir creyendo en la división de poderes, en el imperio de las instituciones de la democracia. Y ante la Corte seguiremos peticionando. Es necesario que la Corte haga cumplir su propia sentencia de 2020, ya lleva más de 6 años. En estos años, fuimos permanentemente aportando pruebas de que hay agua. Por una cuestión de interprovincialidad del río, somos dueños cuando hay mucha o poca agua. Hemos planteado un estudio que realizó la Universidad Nacional de La Pampa, que fue avalado por Instituto Nacional del Agua, que esto se resuelve con mayor eficiencia en la administración de un recurso tan importante como es el agua: 3,2 metros cúbicos por segundo en el marco de cualquier cuenca hídrica es casi marginal.

-Hubo una presentación de instituciones pampeanas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿En qué instancia está?

-La presentación fue realizada por dos ONG (la fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los ríos Pampeanos) y la Universidad Nacional de La Pampa. El tema de la soberanía hídrica es una causa que atraviesa a todos los sectores de la sociedad. No hay grietas de ningún tipo en ese sentido. Tiene que ver con que es un recurso escaso, más aún en la provincia de La Pampa. Hoy las aguas subterráneas o los acuíferos son un recurso finito que, día a día, tiene menos preponderancia en el abastecimiento de agua por la lógica del crecimiento poblacional. La ciudad de Santa Rosa se abastece de agua del río Colorado en un acueducto que llega a casi 400 kilómetros. Y estábamos haciendo una obra en el norte de La Pampa que se paró cuando entró el Gobierno de Milei. Tenemos una baja calidad de agua ¿Cómo no vamos a defender nuestras fuentes hídricas si estamos planificando que de acá a 30 años el 67% de la población va a tomar agua del río Colorado? Por eso también nuestra lucha por Portezuelo del Viento en el marco de la causa del río Colorado. Es una cuestión que tiene que ver con nuestro propio futuro como provincia. No es ningún capricho luchar por el agua. Nos plantean: ¿para qué quieren el agua si no hemos hecho ninguna obra? Desde el año '47 no corre agua, qué lógica sería que sin agua hagamos obras para aprovechamiento productivo.

-En el conflicto con Mendoza recibió el apoyo de radicales y macristas pampeanos. ¿Le sorprendió la postura de La Libertad Avanza, que tiene a un pampeano (Adrián Ravier) como vocero presidencial?

-No sorprende, porque si hay algo que atraviesa a toda La Libertad Avanza es no conocer el territorio, no conocer la idiosincrasia de la gente, no conocer el sentido de pertenencia, no conocer cuál es la historia de las causas populares aquí en la provincia de La Pampa. Se plantea, como siempre, la pelea por un río y como no lo ven no saben de qué se trata. Tiene que ver con el rol que le da La Libertad Avanza a la defensa de la soberanía tanto a nivel provincial como a nivel nacional. No sorprende. No me equivoco si digo que el 90% de los pampeanos tiene muy en claro, más allá de su pertenencia ideológica, su situación social, económica, que la causa de los ríos es una causa que nos une. No hay grieta.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín