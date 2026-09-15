Entradera en una zona rural de Miramar: Tres detenidos y varios objetos secuestrados

ZONALES

Tres hombres fueron detenidos acusados de participar de una violenta entradera ocurrida en una vivienda de la zona rural de Miramar. Durante el asalto, cuatro delincuentes armados redujeron a un hombre y una mujer, y escaparon con una camioneta y distintos objetos de valor. El vehículo fue encontrado posteriormente incendiado.

El hecho ocurrió el 27 de agosto, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada en el Paraje Santa Irene.

En el lugar redujeron a las víctimas, un hombre de 53 años y una mujer de 84, y les robaron una camioneta BAIC, garrafas, herramientas y ruedas de bicicletas mountain bike. Luego escaparon del lugar.

Horas después, la camioneta fue encontrada incendiada y sin ocupantes sobre el Camino Independencia, a la altura de la Escuela Agraria Bernardo Yraizos.

La investigación quedó a cargo de la UFI Descentralizada de Miramar, encabezada por el fiscal Ramiro Anchou, en una causa caratulada como “robo doblemente agravado”.

A partir del hecho, efectivos de la DDI Mar del Plata y de la Sub DDI Miramar realizaron distintas tareas para identificar a los responsables. Los investigadores analizaron comunicaciones telefónicas, cámaras de seguridad y testimonios, además de realizar relevamientos en la zona.

Con los elementos reunidos, lograron identificar a tres sospechosos. La Justicia ordenó entonces tres allanamientos, que fueron realizados este lunes.

Durante los procedimientos fueron aprehendidos Álvaro Miguel Ángel Sandoval, de 34 años; Andrés Sebastián Hurie, de 45; y Ricardo Luis Torrente, también de 45.

En los domicilios allanados, los investigadores encontraron prendas que serían compatibles con las utilizadas durante el asalto y distintos elementos que habrían sido sustraídos a las víctimas.

Entre los objetos secuestrados había herramientas, una garrafa, cinco teléfonos celulares, binoculares, tres relojes, cadenas y dijes, una tarjeta de débito, un DVR, un maletín, dos handys y cuatro tarjetas de memoria.

Uno de los hallazgos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el de siete documentos nacionales de identidad pertenecientes a personas que no tendrían relación con los domicilios allanados.

Además, la Policía incautó una réplica de una pistola calibre 9 milímetros, municiones de distintos calibres, un cartucho calibre 12 intacto, un escudo policial, una pistolera y un cuchillo, entre otros elementos.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación de cada uno y establecer si hubo otros involucrados en el asalto.