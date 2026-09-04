Encontraron con vida a Mariano Martínez, el joven estudiante de Arquitectura que estaba desaparecido

Mariano Martínez , el joven estudiante de Arquitectura que había desaparecido en Ensenada, apareció con vida en Córdoba y está "en perfecto estado de salud". Así lo confirmó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de esa provincia, después de cuatro días de búsqueda.

"Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad ", explicó Quinteros.

Explicó, además, que ahora intervendrán las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires "para continuar con las actuaciones de rigor".

Y completó: "Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado".

Más tarde, el funcionario detalló que a Martínez lo encontraron en La Calera, al noroeste de la capital provincial. "Llegó caminando", afirmó.

El joven llegó cerca de las 15 a la Jefatura de la Policía de Córdoba, con un buzo rojo y una bolsa similar a la que usaba en los videos que registraron sus pasos en esa provincia.

Martínez, de 21 años, estaba desaparecido desde el lunes, cuando fue a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para entregar un trabajo en el que había estado trabajando todo el fin de semana.

Deslizó que se sentía mal y se fue sin entrar a clases. Su familia lanzó una búsqueda desesperada para dar con su paradero. La situación comenzó a esclarecerse el jueves a la mañana, cuando surgieron imágenes que lo ubicaban en Córdoba.

El video tomado por una cámara de seguridad lo mostraba ingresando a un local de sushi en la capital provincial. Fue allí a dejar un curriculum , según explicaron desde ese comercio. Un dato que llamó la atención fue que se trataba de un CV rudimentario, en el que él había tachado con lápiz el nombre de la plantilla (Juliana Silva) para poner el suyo. También personal de una librería lo había visto.

Otro detalle del curriculum alertó a las autoridades: el número de teléfono que colocó eran de un domicilio viejo, por lo que nadie podía comunicarse cuando intentaron rastrearlo con ese dato.

La familia confirmó que el hombre que aparecía en la grabación era su hijo, en una señal que alimentaba las esperanzas de encontrarlo con vida. Su madre, Alicia, había deslizado que una ruptura amorosa con una compañera de clase habría sido el detonante para que su hijo dejara la casa.

Este viernes, al conocer la noticia de que Mariano apareció con vida, Alicia sufrió un bajón de presión. "Imaginate que a veces uno quiere creer que es verdad la noticia, pero había recibido tantas noticias que eran mentiras que la confirmación que le dieron ahora fue como un shock", explicó Marta, tía de Mariano.

"Ahora sí le confirmaron dónde está", dijo sobre algunos desengaños anteriores.

"Nadie tiene idea por qué se fue", agregó la mujer. "No se pueden imaginar qué se le cruzó por esa cabecita de 21 años . Nunca lo había hecho, nunca había dejado su casa. Y es una familia muy unida. Suponemos que fue para sentir una liberación y estar solo y tranquilo", añadió Marta.

"Pero no sabemos por qué no avisó", profundizó sobre sus inquietudes.

Más tarde, en diálogo con LN+ , dijo: "Es una alegría que mi hijo esté vivo". Y siguió: "Pobrecito, tantos días sin bañarse, ¿de dónde sacó esa ropa?". Explicó que el padre viajó a Córdoba y le llevó "ropa, maquinita de afeitar, todo lo que encontré", pero aclaró que aún la familia no pudo contactarse con el joven.

"El fiscal me dijo que nunca vio a alguien que recorra tanto territorio. Yo sé que a Mariano le gusta correr, entonces se me puso en la mente Forrest Gump, es un rally lo que hizo", continuó la mujer.

Fuente: Clarín