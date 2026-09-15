Encapuchados irrumpieron en una casa de San Juan y asesinaron a un joven que cenaba con su familia

Un joven fue asesinado de un disparo este lunes por la noche mientras cenaba con su familia en una casa de la Villa 1 de Mayo, en Chimbas, San Juan. Cerca de las 23, varios hombres encapuchados irrumpieron en la casa, atacaron a la víctima sin mediar palabra y escaparon en un auto . La Justicia investiga el móvil del crimen y busca a los responsables.

Según la información conocida hasta el momento, la víctima estaba reunida con sus familiares cuando los atacantes entraron de manera sorpresiva al domicilio .

Uno de ellos le disparó directamente al joven. Tras el ataque, el grupo salió de la casa y escapó a bordo de un vehículo .

Hasta el momento no fueron informadas oficialmente la identidad de la víctima ni la del presunto autor del disparo .

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales , que desplegó personal en el lugar para realizar las pericias y recolectar elementos que permitan reconstruir la secuencia.

De acuerdo con la información preliminar, una de las hipótesis apunta a una disputa previa , aunque el motivo del homicidio todavía no fue establecido oficialmente.

El presunto atacante permanecía prófugo durante las primeras horas de la investigación y era buscado por las fuerzas de seguridad .

Los investigadores intentan determinar además cuántas personas participaron del ataque, cómo llegaron hasta la vivienda y cuál fue el recorrido que realizaron durante la fuga .

Tras conocerse la muerte del joven, se produjeron momentos de fuerte tensión entre vecinos y allegados a la víctima en la Villa 1 de Mayo.

La situación obligó a reforzar el operativo policial con efectivos de Infantería , que fueron desplegados para contener los incidentes y permitir que los peritos trabajaran sobre la escena del crimen.

El homicidio ocurrió menos de 24 horas después de otro asesinato registrado en San Juan , el femicidio de Camila Vechiarello en Barreal.

Las autoridades continúan trabajando para identificar y detener a los responsables del ataque en Chimbas y establecer qué desencadenó el crimen.

Fuente: TN