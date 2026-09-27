En el peronismo evalúan que la misa en Luján será la mejor opción para marcar presencia en la visita del Papa

El itinerario del papa León XIV en la visita a la Argentina programada entre el 8 y el 11 de noviembre se definió y, en su último día, incluye una misa en Luján que se prevé multitudinaria, con una asistencia que podría llegar a los dos millones de personas. Ese punto de la agenda es el que se evalúa dentro del peronismo como el momento propicio para reunir a su dirigencia y marcar presencia durante la estadía del Sumo Pontífice. Distintas voces consultadas analizaron esa posibilidad en Luján, si bien aún el Partido Justicialista no formalizó ninguna decisión sobre cómo será su actividad durante las jornadas que pasará el Papa en la Argentina.

La misa que León XIV celebrará en Luján se observa dentro del peronismo como una ocasión propicia. Será una actividad de dimensiones enormes y en un distrito que el justicialismo gobierna, con el intendente Leonardo Boto . “Nosotros vamos a acompañar, seguro, en Luján, porque vamos a estar acompañándolo a ‘Leo’ Boto”, afirmó a LA NACION un intendente peronista bonaerense de buena llegada al sector interno que lidera la expresidenta Cristina Kirchner . Aclaró que, “hasta el momento, no hay algo oficial, ni en el PJ nacional ni en el provincial”.

“Lo de Luján está bien, porque ellos tienen una práctica con las procesiones de todos los años, a las que van más de un millón de personas. Ahora, esperan dos millones”, dijo una fuente del Frente Renovador al coincidir que la misa al aire libre frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján se presta para la congregación de referentes peronistas. Habrá un sector especialmente destinado a la dirigencia política.

Un dirigente del Gran Buenos Aires alineado con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , reafirmó la pertinencia de Luján como un lugar para que el peronismo se movilice. “Seguramente, habrá una reunión del consejo [del PJ] y será tema de charla. El ámbito para acompañar es Luján”, indicó el dirigente consultado.

Desde el camporismo, dos fuentes señalaron que no tienen información sobre cómo participarán de la visita papal. “Es una visita muy especial, emocionante” , señaló un hombre de la agrupación, que consideró probable que “cada uno [de los dirigentes] hará lo que considere”, sin una organización mayor.

La misa en Luján, prevista para el miércoles 11 a las 10 horas , será la última actividad del papa León XIV en la Argentina. Al finalizar, partirá hacia el aeropuerto de Ezeiza para seguir su viaje apostólico hacia Perú, país en el que el Papa estadounidense realizó gran parte de su trayectoria religiosa.

El programa del Santo Padre en la Argentina tiene otra cita anotada en un distrito bonaerense gobernado por el peronismo. Se trata de la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown (gobernado por el intendente interino Juan Fabiani , que reemplaza al jefe comunal de licencia y actual diputado bonaerense Mariano Cascallares ), el lunes 9 de noviembre, a las 9.15. “En Don Orione, será una visita dentro del Cottolengo. No hay marco, ni misa”, advirtió una fuente peronista al rechazar que allí pueda congregarse el partido.

Más allá de la asistencia peronista que se prevé en Luján, el justicialismo se hará presente con sus distintas ramas en otras actividades, como la que el Papa encabezará a las 16.10 del lunes 9, en la Universidad Católica Argentina (UCA), denominada “Encuentro con el Mundo del Trabajo”. Allí habrá presencia de los sindicatos peronistas que integran la CGT y de movimientos sociales, en un encuentro que compartirán con empresarios.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una organización sindical que nuclea a movimientos sociales con fuerte presencia del peronismo, será parte de la jornada en la UCA, en la que el Papa brindará un discurso, pero también movilizará “fuertemente” a los encuentros masivos que encabezará el Sumo Pontífice en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, según adelantaron desde la UTEP.

Fuente: La Nación