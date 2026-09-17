El tenso cruce de Juliana Di Tullio con un periodista por el escándalo de Insaurralde y las SIRA

En medio de la reorganización del peronismo de cara a las elecciones del 2027, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio mantuvo un cruce con un periodista en medio de una entrevista por el escándalo del yate del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y por la investigación de las maniobras en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

En una entrevista en el streaming Buenas Tardes China , el periodista Jairo Straccia le preguntó si el peronismo no tiene una “reflexión” o una “explicación” respecto a los escándalos de corrupción que rodean al espacio, y en eso mencionó al Yate Gate de Insaurralde (hoy investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras difundirse imágenes de él en un yate en Europa con la modelo Sofía Clerici) y a la investigación sobre la red de intermediarios que lograban acceder de manera exprés al sistema SIRA cuando Sergio Massa era ministro de Economía.

“No, no necesariamente. Jairo, por ahí vos necesitás esa respuesta”, se limitó a decir la legisladora cercana a la expresidenta Cristina Kirchner. “Lo di todo tratando de conmoverte, Juliana” , replicó Straccia entre risas.

“Encuentran un fajo de guita en la casa de Insaurralde y el peronismo [no dice nada]”, marcó el conductor, a lo que Di Tullio siguió: “Eso no sé si es cierto. Yo no quiero ser una defensora de cosas que están en el medio de situaciones judiciales. Vos me hablás de la SIRA como si fuera una cosa cierta. Me hablás de Insaurralde y qué sé yo. ¿Yo por qué voy a hacerme cargo de algo que no tengo ni idea si de verdad sucedió o no sucedió? ¿Por qué tengo que hacer yo o el peronismo una autocrítica sobre cosas que no sé si sucedieron? Hay una c ausa de cuadernos [de las coimas] que no existe, Jairo. No sé si yo tengo que hacer eso, la verdad, no sé, no tengo ni idea".

Straccia luego dijo una frase que asombró a sus compañeros del programa e hizo enojar a Di Tullio. “Ay, me quiero morir, Juliana. ¿Sabés que te escucho y pienso que va a reelegir [el presidente Javier] Milei? Te lo estoy diciendo con el corazón abierto", lanzó, a lo que la senadora respondió: ”Es un poco fuerte lo que estás diciendo”.

Y agregó: “¿Por qué yo voy a decir, ‘sí, sí existen, las SIRA existen. ¿De dónde salieron ustedes? ¿Yo cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a decir si hay que hacer una autocrítica sobre algo que desconozco si existe ? Es un poco fuerte lo que acabas de decir. Es un poco fuerte. ¿Qué querés que diga para que no reelija Milei? ¿Que las SIRA son ciertas? ¿Eso querés que diga?“.

Ya con ironía, el periodista continuó: “No, no, lo que vos quieras, Juliana. Me quiero morir, Juliana”. “Vos no me podés hacer responsable a mí por algo que yo desconozco”, insistió Di Tullio. “Me quiero morir” , completó Straccia.

Fuente: La Nación