El secretario de Defensa británico dijo que están listos para defender las islas Malvinas por la fuerza

En medio de la escalada de declaraciones alrededor de la causa Malvinas , el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting , se refirió al tema y lanzó un enérgico mensaje, al afirmar que ellos están preparados para defender militarmente el territorio ocupado y que la Argentina no.

Fue durante una entrevista con el tabloide The Sun , donde el funcionario pidió que su Gobierno comience a invertir en Defensa ante la amenaza latente de un conflicto en el corto plazo con Rusia porque enfrenta "un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento".

"Podemos perder una guerra en apenas cinco años", dijo el funcionario, que calificó a Vladimir Putin como "el enemigo número uno" de su país.

Sin embargo, entre las hipótesis de conflicto sobre las cuales fue consultado durante la entrevista, The Sun indagó en la situación actual con el gobierno argentino por Malvinas y las acciones concretas del gobierno de Javier Milei , tales como amenazar con sanciones económicas a las empresas petroleras que operen en el territorio argentino ocupado ilegalmente por el Reino Unido.

“Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es lo mismo que escuchamos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 , y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica , y nosotros apoyamos a las Malvinas”, planteó Streeting.

"Los argentinos no tienen la capacidad (militar) de tomar las islas . Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas ", cerró el funcionario.

Consultado sobre si el Reino Unido enviaría tropas a defender el territorio en caso de un ataque argentino , respondió categóricamente que sí.

Streeting puso a Putin como la principal amenaza del Reino Unido en la actualidad. “Tenemos una guerra en nuestro continente. Tenemos un presidente ruso con ambiciones imperialistas , que pone a prueba constantemente las defensas de Gran Bretaña, las defensas de la OTAN y la solidez de nuestras alianzas", acusó.

"Por lo tanto, la cruda realidad es que enfrentamos un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento de mi vida", planteó el funcionario.

Luego anunció que planean aumentar el presupuesto en defensa . "En ese contexto, es por eso que hemos decidido llevar a cabo el mayor aumento sostenido en el gasto en defensa desde el fin de la Guerra Fría ".

"Porque, si bien hoy puedo sentarme aquí con confianza para decirles que tengo lo que necesito para mantener a salvo a este país, si nos quedáramos estancados, no podría decir lo mismo con confianza dentro de cinco años ", justificó.

Esta semana, Milei pronunció un enérgico discurso en el foro de las Naciones Unidas , donde dijo que “Malvinas es para nosotros una causa nacional ”.

"La de Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, este organismo debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva " y señaló que "el principio de libre determinación (que esgrime Gran Bretaña en favor de los habitantes británicos de las islas) no aplica en este caso porque es una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa".

Ante ese mensaje, desde la comitiva del Reino Unido habían salido a responder. “El Reino Unido no tiene ninguna duda acerca de su soberanía sobre las Islas Falkland (Malvinas) y las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur , así como sobre las áreas marítimas circundantes de ambos territorios” ubicados en sudamérica a menos de 400 kilómetros de la costa argentina.

Agregó que “el Reino Unido mantiene firmemente su apoyo al derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación ”, aunque ese concepto no es el avalado por la ONU para el caso de las Malvinas por tratarse de población implantada que se rige por las leyes británicas.

Fuente: Clarín