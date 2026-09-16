El regreso de “El Groso” Ortigoza, el poderoso capo paraguayo de la Villa 31

La Policía Bonaerense arrestó este miércoles por la mañana en la Villa 31 a Juan Ramón Ortigoza, alias “El Groso” , un histórico del negocio de la droga en Retiro. La Dirección Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la fuerza provincial lo encontró en medio de siete allanamientos en la zona .

Otros tres sospechosos cayeron junto a él. Entre ellos, dos mujeres, acusadas de manejar su logística y la venta de tusi. Les encontraron marihuana, cocaína, ocho armas de fuego, incluyendo una pistola Glock calibre .40 y una Bersa 9 milímetros.

¿Qué hace la Bonaerense en la Villa 31? Ortigoza, nacido en Paraguay, ciertamente volvió al barrio, tras supuestamente pisar fuerte en territorio provincial. La causa, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, con el magistrado Juan Martín Culotta , incluyó otras diez redadas en Malvinas Argentinas y Merlo comisionadas a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. La Bersa 9 milímetros, precisamente, fue denunciada como hurtada en Malvinas Argentinas en marzo de este año.

“El Groso” había sido detenido por la Federal en julio de 2019 , siete años atrás. Para ese entonces, se había convertido en un habilidoso del mundo transa, un jugador de poder dentro de la banda de “Los Sampedranos” , la vieja estructura dealer paraguaya de Retiro, llamada así porque sus miembros venían de San Pedro, Paraguay, una banda difícil de erradicar, que manejó corralones ilegales y resistió a tiros los allanamientos de fuerzas federales como Gendarmería. En aquel entonces, según la acusación de su contra, “El Groso” ganaba, y ganaba mucho.

Ortigoza cayó poco antes del amanecer en un primer piso de la manzana 100 al que llegaron tras subir por una escalera caracol. Tenía tres celulares, 35 mil pesos , lo acompañaba una joven de 20 años. Hubo 17 detenidos en el operativo, tras 390 días de investigación de la Fiscalía Federal Nº1, a cargo del secretario Javier D’Elio.

Incautaron dos kilos y medio de pasta base, 12 kilos de marihuana infectada de hongos , 400 mil pesos, un millón y medio de guaraníes, un chaleco antibalas, tres pistolas, nueve vehículos , entre ellos dos camionetas, una Ford Ranger y una Toyota Hilux.

Las pruebas en aquel entonces apuntaron a la facturación de la banda de “El Groso”. Fuentes en Comodoro Py estimaban $3 millones por semana , moneda argentina. Siete años después, suena a poca cosa. El día que Ortigoza cayó, el dólar blue costa $45,90. El total: poco más de 65 mil dólares.

Ahora, tras su nuevo arresto, se espera su traslado a Tres de Febrero, para que enfrente en una nueva indagatoria a la Justicia federal.

Fuente: Infobae