El presidente de Bolivia se enojó cuando le preguntaron sobre Cerimedo y denunció una “campaña de desprestigio” con ataques desde Argentina

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, volvió a despegarse del consultor político Fernando Cerimedo y denunció que había una "campaña de desprestigio" contra su Gobierno.

Consultado sobre el rol que tuvo el asesor en marketing político en su gestión, Paz respondió visiblemente frustrado: "Por última vez, será responsabilidad de la Justicia y será responsabilidad de aquellos que tengan que investigar ".

Agregó que con Cerimedo " la cooperación en su momento, era por la capacidad que tenía junto a un sistema internacional y fue una decisión del Gobierno de querer poner a Bolivia en el mundo. Pasamos de no ser vistos por nadie a poder reunirnos con presidentes de todo el continente. Usamos todos los instrumentos y todas las vías posibles para llegar a que Bolivia vuelva a ser escuchada".

Durante un acto en Tarija este sábado, Paz también denunció la existencia de "una campaña de desprestigio contra el Gobierno" que no sólo viene del ámbito local, sino de otros países de la región, entre ellos Argentina.

"Se han confundido intentando poner a nuestro Gobierno como un gobierno de derecha, y hay un conglomerado de fuerzas y de fundaciones a nivel internacional... Cuando hubo los 53 días [de bloqueos entre mayo y junio pasados], si investigan un poco de dónde venían la mayor cantidad de ataques venían de México (...) y de parte de Argentina . Qué raro. (...) Entonces lo que se quiere es que Bolivia no cambie de rumbo", opinó.

Días atrás, en un mensaje difundido por la Presidencia boliviana, Paz declaró que "nunca hubo un contrato" o una "relación de trabajo directa" con Cerimedo , y que "jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hace a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial".

En aquel momento, Paz explicó que Cerimedo llegó a Bolivia en el marco de las elecciones presidenciales de 2025, y que "se generó un contacto" para que lo ayudara a Paz en su campaña por la segunda vuelta . Paz admitió que la cooperación de Cerimedo se extendió hasta el inicio de su gobierno, pero que "siendo estratega de orden internacional, la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener sólido un formato de trabajo", indicó el mandatario.

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en Santa Cruz y unos días mas tarde fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 180 días imputado por el presunto delito de " feminicidio en grado de tentativa ", tras un ataque armado perpetrado por desconocidos en contra su expareja, Nadia Beller.

Horas después de su detención, la Fiscalía boliviana también abrió otra investigación de oficio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y además afronta una tercera investigación por violencia familiar y doméstica que presuntamente ejerció en julio contra Beller.

Un tribunal de Garantías de la región de Santa Cruz rechazó el viernes un recurso de acción de libertad presentado por la defensa de Cerimedo , que buscaba frenar su traslado a Chonchocoro , una cárcel de máxima seguridad en La Paz , en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

Uno de los abogados de Cerimedo, Ernesto Tórrez, dijo a medios locales que si bien "jurídicamente existen dos procesos" pero que "físicamente existe una sola persona" para que sea recluida en dos cárceles al mismo tiempo. "No hubo un criterio de racionalidad (…) del por qué quieren llevárselo a Chonchocoro, toda vez que la detención preventiva es para cumplir con fines investigativos y se necesita la presencia física de Cerimedo", dijo Tórrez.

Advirtió, además, que trasladar a su defendido a La Paz representaría "un peligro" porque " ya se ha conocido que quieren atentar " contra su vida.

Las autoridades judiciales no han informado cuándo será el eventual traslado de Cerimedo a Chonchocoro, ni qué causa es la que se prioriza para el cumplimiento de su prisión preventiva.

Tras el segundo rechazo del tribunal, otro de los abogados de Cerimedo, Ernesto Giraldes, dijo que el consultor político sufrió una descompensación en el penal de Palmasola , que requirió la intervención de personal médico del penal, donde se encuentra desde el 21 de agosto.

Giraldes atribuyó el episodio del viernes a la noche a un cuadro de estrés, presión alta y taquicardia .

“El señor Fernando Cerimedo viene pasando una situación de estrés desde hace tres semanas, desde que fue aprehendido y conducido a Palmasola. Esa situación llegó a colapsar y se descompensó. (...) Él no toma, no fuma, no se droga y tiene úlceras. Se le subió la presión y le dio taquicardia”, explicó Giraldes, citado por El Deber.

Fuente: Clarín