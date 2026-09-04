El oficialismo designó a un funcionario legislativo acusado de violencia familiar al frente de la Biblioteca del Congreso

La Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) eligió ayer a José Peluc, diputado por San Juan de La Libertad Avanza (LLA), como presidente de la comisión, y al abogado Nahuel Piccoli Fortuny como director coordinador general, que reemplazará a Alejandro Santa, que renunció a su cargo. Había sido designado en 2011.

Piccoli Fortuny se desempeñó como exapoderado de la exdiputada libertaria Lorena Villaverde ( denunciada por narcotráfico en Estados Unidos y recientemente embargada por estafa en Río Negro ) y jefe de División en el Senado, es asesor legal de LLA en Río Negro y tiene una denuncia de violencia intrafamiliar que le impide acercarse a su padre y la pareja de este.

Oriundo de General Roca y egresado de la Universidad Siglo 21, el flamante director de una de las bibliotecas públicas más importantes del país -que en 2025 tuvo un presupuesto de casi 47.000 millones de pesos- reconoció la existencia de la denuncia judicial y puntualizó que se trata de una medida preventiva recíproca con su padre “que está esclarecida en la Justicia”, acotó en la sesión.

Según denunciaron legisladores opositores y trabajadores de la BCN, la votación se concretó mediante un procedimiento fraudulento avalado por el diputado Peluc y el senador Enzo Fullone , que resultó elegido como segundo secretario de la comisión administradora. Piccoli Fortuny y el senador Fullone -empresario que asumió en reemplazo de Villaverde (que debió dar un paso al costado por las denuncias en su contra)- serían socios en una empresa constructora.

Ni en la primera ni en la segunda votación se reunieron los siete votos necesarios, pero cuando la senadora radical Mariana Juri escuchó el descargo de Piccoli Fortuny cambió su voto; Juri, que es licenciada en Turismo, fue elegida como primera secretaria de la comisión administradora de la BCN. Legisladores de Unión por la Patria expresaron su rechazo y anticiparon que buscarán impugnar la votación.

Ayer, al salir de la reunión de la Comisión Administradora Bicameral, que ahora preside Peluc, este y el senador Fullone fueron increpados, silbados y hasta corridos por trabajadores legislativos que cuestionaron los antecedentes de Piccoli Fortuny y denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de votación.

“Notamos mucho apuro en querer designarlo, y advertimos que tenía una denuncia por violencia y una restricción perimetral, que venía de ser apoderado en Río Negro y asesor de Villaverde, además de asesor del senador Fullone, que lo proponía para el cargo, y su socio en una empresa constructora”, dijo a la prensa la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva. La senadora justicialista Ana Marks sostuvo que la votación había sido “absolutamente antirreglamentaria” y que las desginaciones eran inválidas. “Dejan en fragilidad a quien se ha designado hoy”, agregó.

Quedaron en reserva los cargos correspondientes a tercer y cuarto secretario, tesorero y protesorero, que serán definidos próximamente, si la impugnación de la votación no prospera.

En diálogo con LA NACION, el director saliente dijo que seguía “activo en relación con los organismos internacionales”. En 2023, fue nombrado presidente del Consejo Regional de IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas). Al ser consultado si había sido presionado por el oficialismo para presentar su renuncia, dijo que su paso por la BCN es “una etapa superada” y que es “respetuoso de la nueva gestión”. “De todas maneras, sigo trabajando para el sector”, concluyó Santa.

Fuente: La Nación