El Municipio avaló la oferta académica de los Institutos Superiores para el ciclo 2027

MADARIAGA





El intendente municipal de General Madariaga, Esteban Santoro, otorgó el aval oficial a la propuesta formativa que presentarán los Institutos de Formación Docente y Técnica (ISFD y T) N.º 59 "Dr. Carlos Madariaga" y N.º 169 "Domingo F. Sarmiento" de cara al ciclo lectivo 2027. La medida contempla la continuidad de diversas carreras tradicionales y la apertura de nuevas alternativas orientadas a las necesidades productivas y educativas de la región.





En el caso del ISFD y T N.º 59, se confirmó la continuidad de los Profesorados de Educación Primaria y de Inglés, junto con la apertura del Profesorado de Lengua y Literatura, formulado tras un relevamiento a cargo de la Secretaría de Asuntos Docentes. A su vez, se mantendrá la Tecnicatura Superior en Enfermería —con alta demanda profesional en la zona— y se abrirá una nueva cohorte de la Tecnicatura Superior en Producción Agrícola Ganadera, articulada con la Escuela de Educación Secundarias Agraria (EESA) N.º 1.





Por su parte, el ISFD N.º 169 proyecta sostener los Profesorados de Educación Inicial, Educación Física, Historia y Biología. Asimismo, la institución reestructurará su oferta para dar paso a las instancias avanzadas de Química, Ciencia Política y Psicología, al tiempo que solicitará la apertura del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática.





Desde el Ejecutivo local destacaron el rol de ambas instituciones —junto al aporte de la Escuela de Arte N.º 1 "Atahualpa Yupanqui"— como pilares clave para el desarrollo del conocimiento, la formación técnica y el crecimiento socioeconómico de Madariaga y la zona.