El Mar de hielo

Lo llaman Mer de Glace: Mar de hielo, el glaciar más largo de Francia: 7 kilómetros de largo, 200 metros de profundidad y unos ecos en la cultura que convocan a curiosos –en la foto vemos algunos de ellos– tanto como su impactante naturaleza. El glaciar fue retratado por J.M.W. Turner en Fuente del Arveron en el Valle de Chamouni Savoy. La enormidad, las estructuras de hielo que semejan olas detenidas, la aterradora soledad: nada como esa conjunción para el romanticismo del siglo XIX. El lugar también impactó a una joven Mary Shelley, que lo elegiría, al escribir el libro que la inmortalizó, como escenario de la confrontación entre Victor Frankenstein y su desdichada criatura. Hoy, el glaciar sigue siendo deslumbrante pese a hacer pedido mucho de su poder. Afectado por las olas de calor y el deshielo acelerado de los Alpes, se reduce día a día.

Fuente: La Nación