El juicio por la muerte de Maradona entra en su tramo final con los testigos de las defensas

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en su tramo final: este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro comienza a escuchar a los testigos de las defensas .

La etapa se inaugura con la declaración del médico Antonio José Maya , cirujano, legista y perito de parte del neurocirujano Leopoldo Luque , principal acusado en la causa.

Las querellas y la Fiscalía cerraron el martes su producción de pruebas con los testimonios de José Luis Covelli y Ramiro Larrea , integrantes de la junta médica interdisciplinaria que evaluó las circunstancias del deceso.

Ambos sostuvieron que el accionar de los profesionales a cargo de la salud del exfutbolista fue “inadecuado, deficiente y temerario” y que, tras su última intervención, debió haber sido internado en una institución médica y no tratado en un domicilio.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario en una casa de las afueras de Buenos Aires, días después de ser operado de un hematoma subdural.

En el banquillo hay siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual: Luque ; la psiquiatra Agustina Cosachov, Nancy Forlini , coordinadora del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, el psicólogo Carlos Díaz ; el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón .

La junta médica, creada en 2021, reunió peritos oficiales —legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo— junto a expertos de la defensa y de la querella.

A mediados de agosto, el cardiólogo Gustavo Di Niro , también integrante de ese cuerpo, declaró que los profesionales a cargo ignoraron “signos de alarma” compatibles con una falla cardíaca en las últimas dos semanas de vida del paciente: acumulación de líquido, dificultad para respirar, alteración del estado de conciencia, taquicardia y presión arterial elevada. Dijo que, ante esos valores, en un consultorio “lo medicaría”.

Maya, que también formó parte de aquella junta, sostuvo en 2021 una tesis distinta: que la muerte había sido súbita y que no había antecedentes coronarios que la volvieran previsible . A partir de este jueves, el tribunal escuchará a los peritos aportados por Luque y Cosachov y a otros testigos ofrecidos por el resto de las defensas.

Fuente: TN