El impactante documental que revive un polémico caso en EE.UU. y pone en jaque a la religión

Un documental basado en un caso real se posicionó primero en el catálogo de Netflix por su atrapante historia. Se trata de La muerte de la esposa del pastor (Death of the pastor’s wife) . El mismo empieza con la muerte dudosa de Mica Miller, una joven de 30 años de edad vinculada a una iglesia de Carolina del Sur. El cuerpo de la mujer fue hallado sin vida en abril de 2024, en el Parque Estatal Lumber River, después de que se reportara una llamada al 911 en la que una persona aseguraba que se quitaría la vida en el lugar.

Aunque en un principio las autoridades creyeron que se había tratado de un suicidio al que no pudieron acudir a tiempo, una investigación posterior dio a conocer los maltratos que la mujer sufría por parte de su marido, el líder religioso John-Paul Miller , quien contaba con una de las iglesias más grandes de Carolina del Sur con un total de 700 feligreses.

El caso tomó aún más relevancia cuando en las noticias se conoció que días antes de su muerte Mica le había pedido a John el divorcio. En el documental, distintos testimonios aseguran que el hombre le había sido infiel en reiteradas ocasiones y que fue el último episodio lo que la convenció de separarse de forma definitiva.

Esto llevó a la Justicia a investigar al principal sospechoso a fondo y fue así como se descubrió que el hombre sistemáticamente acosaba a Mica en línea. Los primeros registros datan de 2022 y se habrían intensificado en los últimos meses de su vínculo. Por estos comportamientos los investigadores federales lo imputaron por acoso y falso testimonio .

En cada una de las instancias, John se declaró inocente de los cargos en su contra y el próximo mes de octubre se llevará adelante el juicio que busca esclarecer si Mica fue asesinada o inducida a la muerte por su marido. A su vez, su desprestigio hizo que decenas de feligreses abandonaran su congregación y que la iglesia donde presidía las misas fuera vendida.

La docuserie tiene un plus que es que cuenta con tan solo tres capítulos. El primer capítulo dura 43 minutos, el segundo 48 y el tercero 45, lo que lo hace ideal para una maratón. La producción se encuentra dirigida por Julia Willoughby Nason y Mike Gasparro, conocidos por trabajos en el género del crimen como Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur y El caso Gabby Petito: Un viaje sin retorno .

La productora ejecutiva del documental, Alana Goldstein, declaró en un comunicado de prensa de Netflix que toda la información mostrada en la pantalla se encuentra contrastada con documentos verídicos a los que pudieron tener acceso. “Hay informes policiales, historiales médicos, mensajes de texto, cartas de disculpa. JP era un ávido redactor de mensajes de texto y escritor, así que teníamos miles de sus propias palabras que pintan un cuadro muy particular. Nos apegamos a los registros”, aseguró.

Desde su estreno el pasado 26 de agosto, la miniserie no deja de tener reproducciones. Según el portal especializado en métricas de plataformas de streaming, FlixPatrol , La muerte de la esposa del pastor ya es número 1 en 31 países .

Fuente: La Nación