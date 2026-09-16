El Gobierno oficializó reformas a la SIDE y se va “Tata” Yofre de la escuela de espías

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles, a través del Boletín Oficial, el nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El decreto dice que buscarán transformar la estructura de los espías en un cuerpo profesional y permanente.

La reforma crea las bases de una nueva Carrera de Inteligencia y del denominado Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Clarín pudo confirmar con fuentes del Gobierno que ello implicará también un cambio en la conducción en la escuela de Espías hoy a cargo de Juan Bautista “Tata” Yofre, quien será reemplazado. El candidato más firme a sucederlo es el analista Fabián Calle, con fuertes lazos en el Partido Republicano de EE.UU., dijeron fuentes de Presidencia a Clarín, aunque él lo niega.

El nuevo Estatuto creado a través del decreto 1021/2026 , fija a su vez las reglas laborales de la carrera, los ingresos, ascensos, remuneraciones, disciplina y capacitación para quienes trabajan en el sistema de inteligencia. Es decir, busca construir un régimen laboral específico y actualizado para el personal de la SIDE, reemplazando el esquema que venía siendo modificado desde la vieja Secretaría de Inteligencia/AFI a los espias de la era libertaria.

La iniciativa había sido anunciada el lunes por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra , quien planteó que el objetivo es construir un cuerpo integrado por “los mejores perfiles de Argentina”, con formación especializada, mecanismos de ingreso abiertos y una selección basada en el mérito.

Desde el Gobienro hicieron trascender a la prensa que el nuevo esquema toma como referencia la profesionalización de los servicios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, en particular el modelo de agencias como la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) .

Son líneas que provienen de la usina de Santiago Caputo, el asesor especial de Javier Milei, quien, sin tener un cargo oficial que lo comprometa en las responsabilidades formales en el organigrama del Estado, logró recuperar terreno junto al Presidente frente al avanzada de la hermana presidencial, Karina Milei. Caputo está detrás de la movida comunicacional del Presidente Milei y su endurecimiento nacionalista en lo que se conoce como la "Causa Malvinas".

Caputo, que mantiene contactos con un sector de los republicanos en Estados Unidos a través del empresario Leonardo Scaturice, trabaja sobre estos modelos de escuelas de espía y maneja la Side libertaria. Y con el nuevo decreto publicado este miércoles, afirmaron fuentes consultadas, busca también reordenar lo que ha sido la convulsionada asignación de fondos para el organismo de los espías, que primero volteó la oposición y sigue siendo blanco de críticas.

Al Presupuesto original de la Side en 2026 de $97.135 millones se le reasignarón $49.261 millones como refuerzo lo que llevó la partida a alrededor de $146.397 millones a lo que hay que sumarle los más de $ 30.000 millones que le asignó Milei tras su cadena nacional por Malvinas también a través de un DNU. Es decir que lo devengado hasta el momento serían $ 176.000 millones. Si cumplíeran con lo aprobado por ley para 2026, les correspondería $ 402.158 millones. En la planilla que observó Clarín sobre el Presupuesto 2027 enviado el martes 15 al Congreso figura para Inteligencia $ 424.562 millones, lo que representan algo más de 22.000 millones de pesos extras, lo que corresponde a un 5% más de lo que le asignaron en 2026.

Para este nuevo decreto decanta en el anexo algo importante. Un cambio. Para el nuevo cuerpo profesional se contempla un régimen previsional con piso del 82% y no del 100% como en el actualidad para quienes tengan treinta años de servicio. El Estatuto establece que los agentes de la SIDE estarán afiliados a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, que se queda con un 18% más.

El nuevo decreto en el que se mira el Gobierno despierta desconfianza para los críticos empapados en el tema y que hablaron en condición de anonimato. Por un lado la CIA es una agencia de inteligencia exterior, mientras que Homeland Security es un departamento federal con competencias mucho más amplias en seguridad interna, fronteras, terrorismo y protección de infraestructura.

La reforma argentina busca que la trayectoria de los agentes deje de depender exclusivamente de la antigüedad y quede organizada alrededor de mecanismos de selección, capacitación, evaluación y ascenso, lo que en teoría siempre se consideró que debería ser así .

Uno de los cambios centrales es el ingreso. La SIDE anunció que, por primera vez, tendrá un proceso "abierto y transparente" para incorporar nuevos agentes, con mecanismos de selección competitivos y “despolitizados”. La formación será parte de una carrera profesional y estará vinculada a las necesidades específicas del sistema de inteligencia.

El Gobierno quiere marcar diferencias con la hiperpolitización del organismo cuando La Cámpora tomó control de la misma durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los espías que se incorporaban eran militantes. Sin embargo, hoy, la situación es muy distinta, afirman quienes conocen bien el mundo de los espías. Como ocurrió también con el radicalismo en el pasado, la SIDE tomó sus propias características. Y el problema es otro: que los cuadros formados por el Estado, como pasa en las fuerzas armadas, se vab a trabajar en áreas de Seguridad e Inteligencia de importantes empresas privadas, donde los sueldos y condiciones son más atractivos.

El nuevo régimen comenzará a implementarse el 1° de enero de 2027. No implica que los agentes que ya trabajan en la SIDE deban renunciar y volver a ingresar. Para ellos se establecerá un régimen de transición que reconocerá los años de servicio, la formación y los antecedentes, además de resolver los trámites de ingreso, ascenso y cambios de categoría que estén en curso.

Otro de los problemas que advierten los críticos de la nueva reforma es lo que llaman una permanente “refundación” de las instituciones . De hecho, para que se evalúen los resultados del nuevo cambio habrá que esperar una reelección de Milei en 2027 o que el próximo gobierno no lo modifique.

Definir la nueva curricula, los mecanismos de formación y evaluación, los criterios de ascenso y el régimen de transición para el personal actual lleva tiempo.

El gobierno de Mauricio Macri tenía un borrador similar con un proyecto parecido de cambio de estatuto y no lo pudo implementar.

Fuente: Clarín