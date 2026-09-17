El fuerte cruce entre el Gobierno y el intendente de Río Grande por la Base Naval de Tierra de Fuego

La inclusión de los fondos destinados a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego desató un duro enfrentamiento entre el Gobierno y el intendente fuegino de Río Grande, Martín Pérez , luego de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 ante el Congreso.

El cruce tuvo lugar después de que el jefe comunal cuestionara la supuesta ausencia de una partida específica para esa obra estratégica anunciada por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional sobre la causa Malvinas .

“La Base Naval Ushuaia que usted anunció por cadena nacional no aparece con partida propia en el proyecto de Presupuesto para 2027. Desde su Gobierno dijeron textualmente que iba a ser ‘ prioridad’. La Base es una prioridad estratégica y tiene que estar en el presupuesto con partidas asignadas. Anunciarse solo por TV está lejos de ser suficiente ”, expresó el jefe comunal.

Y aprovechó para reclamar por la falta de nuevas obras nacionales para su municipio .

“Para Río Grande tampoco hay una obra nacional nueva prevista en el proyecto de presupuesto ni fondos para terminar las obras que su administración dejó paralizadas desde diciembre de 2023”, recriminó en la misma red social.

La réplica de la administración libertaria no se hizo esperar. Desde la Oficina de Respuesta Oficial rechazaron los cuestionamientos del intendente y aseguraron que los recursos para la construcción de la Base Naval Integrada sí están contemplados en el proyecto enviado al Congreso .

“La base naval integrada está en el presupuesto, intendente, aprenda a leer ”, comenzó el mensaje de respuesta difundido por la dependencia oficial.

Según la explicación brindada por el Gobierno, la obra no figura con una denominación propia dentro del articulado presupuestario porque será ejecutada por la Armada Argentina y, por lo tanto, los fondos están incorporados en la estructura presupuestaria correspondiente a esa fuerza .

“El Intendente de Río Grande abrió el proyecto de Presupuesto 2027, buscó un renglón con el nombre de la Base Naval y, como no lo encontró, armó una denuncia por Twitter atacando injustificadamente al Gobierno ”, reprocharon desde la Oficina de Respuesta Oficial.

El Poder Ejecutivo señaló que “una obra que ejecuta la Armada se carga en el presupuesto de la Armada. Ahí está la inversión de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con $330.000 millones previstos en el proyecto que entró ayer al Congreso”.

La respuesta oficial sostuvo que “la misma noche de la Cadena Nacional salió el Decreto 867/2026 , que reforzó al Ministerio de Defensa con $200.000 millones para arrancar ya con obradores y muelle ”.

Asimismo, remarcó que las licitaciones saldrán en octubre, noviembre y diciembre antes de que el nuevo Presupuesto empiece a correr. “En total serán $530.000 millones ”, especificó.

“La Base tiene decreto firmado y plata asignada , y en octubre arranca su construcción”, ratificó el Gobierno.

La Base Naval Integrada estaría finalizada luego de un período de 30 a 36 meses de trabajo , que se realizará por etapas y contempla un muelle de 585 metros. Será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca .

Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.

Fuente: La Nación