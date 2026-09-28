El fiscal Pollicita pidió reconstruir el patrimonio de Adorni desde 1998 y verificar sus billeteras virtuales

El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y solicitó además verificar sus billeteras virtuales , preservadas por claves secretas que el acusado entregó a la Justicia.

Pollicita le había requerido al exfuncionario que justificara su patrimonio, Adorni presentó la semana pasada un escrito en respuesta a esa solicitud y ahora el fiscal ordenó reconstruir los ingresos y el patrimonio de su matrimonio con Bettina Angeletti desde que cada uno alcanzó la mayoría de edad: el 28 de febrero de 1998, en el caso de él, y el 10 de octubre de 2000, en el de ella.

Hasta ahora, la pesquisa abarcaba el período iniciado el 1° de enero de 2012.

En ese escrito de la semana pasada, que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, entregó a la Justicia, la defensa sostuvo que el capital que el exfuncionario aplicó a la compra de bitcoins a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar consolidado por años con el producto de la actividad profesional de ambos cónyuges. Para corroborar esa explicación, Pollicita dispuso una batería de medidas sobre el período 1998-2011.

El fiscal pidió a la Anses la historia laboral completa de ambos, con aportes, remuneraciones, empleadores y la actividad que hubieran ejercido como autónomos o monotributistas.

Requirió a los registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense todos los inmuebles que tuvieron a su nombre, con los datos de las escrituras y los escribanos intervinientes.

También solicitó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor los vehículos que figuraron a su nombre. A la Inspección General de Justicia y a su par bonaerense les preguntó si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones.

A los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad y la provincia les consultó si ambos estuvieron matriculados.

Además, Pollicita le pidió al juez federal Ariel Lijo que amplíe el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para ese período.

Con esa autorización, ARCA deberá informar sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, los regímenes en los que estuvieron inscriptos y la información aportada por terceros. También deberá informar si adhirieron a blanqueos o moratorias , con los bienes y montos exteriorizados.

El fiscal pidió además el detalle de todas las compras de dólares registradas , validadas o rechazadas a nombre de ambos entre 2011 y 2015, es decir, durante el cepo cambiario, con el destino que declararon y el resultado de la validación del organismo.

Adorni informó la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las que Adorni habría operado, según su versión, antes de llegar a la función pública, entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018.

Según esa explicación, la liquidación de esas critomonedas le habría reportado 591.544,61 dólares.

Con ese dinero, Adorni justificó los dólares en efectivo que incluyó como “venta de activos” en su declaración jurada inicial (rectificada) de 2023.

La defensa acompañó actas de escribano según las cuales Adorni firmó las ocho direcciones ante el escribano Flavio Murruni y entregó a Ledesma, en un sobre cerrado y lacrado, las claves privadas, que solo podrán abrirse por orden judicial.

Pollicita convocó al abogado Ledesma a presentarse en la fiscalía con el perito de parte , el sobre y una computadora portátil propia.

Allí, el especialista de la defensa deberá ingresar a las billeteras mediante programas como Sparrow o Electrum y firmar, en cada una de las ocho direcciones, un mensaje que la fiscalía le entregará en ese mismo momento.

Luego, personal técnico de la Policía Federal hará una verificación criptográfica de cada firma y dejará constancia del resultado.

El procedimiento será grabado y las claves privadas quedarán resguardadas: solo la defensa tendrá acceso a ellas.

Para evitar eventuales planteos, el fiscal pidió al juez que autorice la medida. Si la aprueba, se fijará fecha y hora con la defensa.

Fuente: La Nación