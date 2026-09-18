El clima en la Ciudad: se viene un fin de semana de calor, pero con algunas lluvias en el horizonte

Para dejar atrás el invierno , el fin de semana tiene preparado un clima ideal para los planes al aire libre, con calor y temperaturas agradables durante los tres días, aunque con unos chaparrones que se guardan hasta último momento.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional , este viernes se presenta con cielo despejado o ligeramente nublado, temperaturas de entre 15°C y 23°C y sin probabilidad de lluvias. El viento soplará del norte.

El sábado continuará el ascenso de la temperatura y será una jornada con condiciones típicamente primaverales. La mínima será de 16°C y la máxima llegará a 24°C , mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día. Los vientos soplarán del noreste y tampoco se esperan precipitaciones.

El domingo será la jornada más cálida del fin de semana, con una mínima de 14°C y una máxima de 25°C . Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar hacia la tarde y la noche, cuando aumentará la nubosidad y aparecerá la posibilidad de tormentas .

Para ese período, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% . Además, el viento rotará hacia el sudoeste y tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El cambio de tiempo se prolongará durante el lunes 21 de septiembre, cuando comenzará oficialmente la primavera. La jornada será ventosa, con temperaturas de entre 15°C y 19°C y ráfagas que también podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h. No se esperan lluvias para el inicio de la nueva estación.

Después de ese lunes con viento intenso llegará un marcado descenso térmico . Para el martes se prevén temperaturas de entre 9°C y 16°C , con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

Fuente: Clarín