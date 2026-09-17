Dos parejas se enfrentaron a golpes tras una discusión de tránsito

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Una discusión de tránsito terminó en una violenta pelea entre dos parejas en las inmediaciones de la Plaza San Martín, en Rosario.

El episodio comenzó cuando los conductores de un Chevrolet Astra y un Renault Clio tuvieron un intercambio luego de una maniobra de tránsito. La situación pasó rápidamente de los bocinazos y los insultos a una confrontación física.

Según testigos, durante la discusión el conductor del Astra realizó un comentario dirigido a la hija del hombre que manejaba el Clio. Ante esto, el otro conductor descendió de su vehículo para enfrentarlo.

La pelea continuó en plena vía pública y también involucró a las acompañantes de ambos automovilistas. En uno de los videos registrados por testigos se observa cómo el conductor del Astra golpea al otro hombre en la cabeza con una botella.

El enfrentamiento se extendió durante aproximadamente dos minutos, mientras varias personas que se encontraban en la zona observaban la situación sin lograr detenerla.

El episodio quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular por redes sociales y generaron repercusión entre los usuarios.