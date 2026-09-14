Dónde ver los Juegos Suramericanos 2026 online: así se pueden seguir minuto a minuto

Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollan en la provincia de Santa Fe hasta el 26 de septiembre con la incursión de más de 4 mil deportistas de 15 países de la región que compiten por llevar a su bandera a lo más alto del podio.

Las actividades se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En algunas de las 60 disciplinas de 43 deportes hay en juego, además de medallas, clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas , 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce) .

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018 , en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

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Fuente: La Nación