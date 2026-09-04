Detuvieron a un profesor de guitarra acusado de grooming en Castelar: aseguran que usaba un perfil falso para contactar a menores

Un profesor de música de 31 años fue detenido en su casa de la localidad bonaerense de Castelar , acusado de grooming y de distribuir material de abuso sexual infantil.

La investigación, que ya suma al menos siete casos, apunta a determinar si el sospechoso usó identidades falsas en redes sociales para contactar y hostigar a menores de edad.

La denuncia de un padre fue el puntapié inicial de la investigación que en las últimas horas derivó en un procedimiento de la DDI Morón en el domicilio de Maximiliano Ruiz Díaz , ubicado en la calle Pedro Arrieta al 1700, y terminó con su detención.

Los investigadores, además, no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas a medida que avance el análisis de los dispositivos secuestrados.

La investigación se inició luego de que el padre de una menor denunciara que su hija era hostigada y amenazada a través de una cuenta de Instagram que simulaba pertenecer a una mujer. El objetivo era que la nena enviara imágenes íntimas bajo presión.

Tras la denuncia, la fiscal Marisa Monti de la UFI N° 9 de Morón y su equipo, junto al ayudante fiscal Martín Aksiutik, lograron rastrear la cuenta y vincularla a un usuario que ya estaba bajo la lupa del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) , una organización internacional dedicada a combatir la explotación infantil.

El NCMEC había advertido previamente sobre las actividades de Ruiz Díaz en distintos perfiles de redes sociales, todos asociados a la distribución de material explícito de abuso sexual infantil.

Con esos elementos, la fiscal Monti solicitó una orden de allanamiento . La medida fue autorizada por el juez Esteban Juliano , a cargo interinamente del Juzgado de Garantías N° 3 de Morón.

Durante el operativo, la Policía secuestró dos celulares, una notebook, una tablet, una computadora de escritorio y una guitarra eléctrica .

Uno de los teléfonos llamó especialmente la atención de los investigadores porque coincide con un equipo mencionado en reportes internacionales sobre delitos contra menores.

Ahora, todos los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar qué información contienen y si permiten establecer nuevos contactos, víctimas o hechos.

Tras el procedimiento, Ruiz Díaz fue trasladado ante la Justicia. El acusado se negó a declarar y quedó formalmente detenido mientras avanza la investigación.

El expediente intenta determinar con precisión el alcance de las maniobras y si detrás de los perfiles investigados existen más víctimas.

Fuente: TN