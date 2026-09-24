Detuvieron a un hombre acusado de una serie de hurtos en Madariaga: es el señalado por el robo de galletitas en un supermercado

MADARIAGA





Un hombre con antecedentes penales y acusado de haber cometido una serie de hurtos en los últimos días fue detenido este jueves en General Madariaga. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra el ocurrido en el Supermercado Diamante, donde una comerciante denunció que el sujeto habría sustraído varios paquetes de galletitas y se retiró sin pagar.





La detención fue ordenada por el juez de Garantías Gastón Giles, a partir de un pedido formulado por el fiscal Walter Mercuri, quien lleva adelante la investigación de los distintos episodios denunciados.





Según pudo establecerse, el detenido sería el mismo hombre que había sido registrado por las cámaras de seguridad del supermercado ubicado en la zona de Hipólito Yrigoyen y avenida Buenos Aires.





En ese caso, la propietaria del comercio había denunciado que el hombre ingresó al establecimiento y, luego de recorrer el lugar, tomó aproximadamente ocho paquetes de galletitas, algunas de la marca Arcor, que habría ocultado entre sus prendas para luego retirarse sin pasar por la línea de cajas.





La comerciante estimó que el valor de la mercadería sustraída rondaba los 30.000 pesos y aportó a la Policía copias de las filmaciones de las cámaras de seguridad.





Pero ese episodio no sería el único antecedente reciente. La mujer también había declarado que el mismo sujeto ya había sustraído mercadería del supermercado el jueves 17 de septiembre, aunque en aquella oportunidad no había realizado una denuncia penal.





La investigación avanzó a partir de los distintos hechos denunciados y, de acuerdo con la información conocida, el hombre detenido registra numerosos antecedentes penales y estaría vinculado a otros hurtos cometidos recientemente en la ciudad.





La medida judicial fue concretada este jueves y ahora la Justicia deberá avanzar con la investigación de los hechos que se le atribuyen y determinar su eventual responsabilidad en cada uno de los episodios.





El detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones impulsadas por la Fiscalía.