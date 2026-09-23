Detuvieron a otros tres sospechosos por el crimen del nene de 7 años que murió durante una balacera en Mendoza

La investigación por el crimen del nene de 7 años que murió tras quedar en medio de una balacera en Las Heras, Mendoza, sumó tres nuevos detenidos .

Se trata de dos hombres y una mujer , quienes fueron identificados por los investigadores como presuntos integrantes del grupo que atacó a tiros la casa de la familia de la víctima, Leonel Ortiz.

Los operativos se realizaron este miércoles por la mañana en distintos puntos de Las Heras y la capital provincial . En total fueron diez allanamientos : en dos de ellos los investigadores encontraron a los tres sospechosos que ya tenían pedido de captura. De esta manera, ya son cuatro las personas detenidas por el crimen.

Entre los nuevos aprehendidos está Ticiana Cabrera, de 21 años , hija de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez , el hombre de 48 años que había sido detenido el martes pasado y que ya fue imputado por el homicidio.

También fue detenido Marcos Castillo, de 23 , pareja de la joven, y un adolescente de 17 años , identificado por sus iniciales E.M.A.V.

Los tres quedaron a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla , quien deberá definir ahora si son imputados y qué grado de participación les atribuye . La Justicia investiga a otras personas que habrían participado del ataque y busca establecer el rol que tuvo cada integrante del grupo.

Según la principal hipótesis que sigue la fiscalía, el ataque habría comenzado a gestarse a partir de un presunto robo ocurrido horas antes en la casa de la Ticiana Cabrera.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, entre los objetos que habrían sido robados había una heladera, un televisor, una garrafa y una estufa .

Al día siguiente del crimen, la Policía detectó que personas del entorno de la familia de Leonel trasladaban una heladera que habría pertenecido al domicilio relacionado con la joven detenida. El electrodoméstico fue secuestrado y quedó incorporado a la causa.

El crimen ocurrió alrededor de las 21.15 del lunes 14 de septiembre , en Villa Junín. Según la reconstrucción de los investigadores, varios hombres llegaron hasta la casa familiar en un auto y comenzaron a disparar en distintas direcciones.

La balacera dejó a Leonel, de 7 años, gravemente herido. El chico fue trasladado al Hospital Carrillo , pero murió como consecuencia de las lesiones. Durante el ataque también resultaron heridos otros integrantes de su familia.

Los investigadores creen que el grupo que llegó hasta la casa era más numeroso que los tres ocupantes del auto que fueron observados inicialmente. Según los testimonios incorporados a la causa, habrían participado alrededor de seis hombres , algunos de los cuales además golpearon a familiares de la víctima con las armas.

En la escena del crimen fueron encontradas 21 vainas servidas de distintos calibres , un elemento que llevó a los investigadores a considerar que durante el ataque pudieron utilizarse dos o tres armas de fuego.

Ahora, con las tres nuevas detenciones, la Justicia busca determinar qué participación tuvo cada uno de los sospechosos y quiénes fueron todos los integrantes del grupo que atacó la casa en la que vivía Leonel.

Fuente: TN