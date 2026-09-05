Detuvieron a cuatro nuevos sospechosos por el triple femicidio narco de Florencio Varela

La investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo importantes avances en las últimas horas: cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia, según confirmaron fuentes del caso a Infobae .

Los procedimientos fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires y la localidad de Ezpeleta, Quilmes, por agentes de la DDI de La Matanza. Tuvieron lugar en un contexto donde el expediente que investiga los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez avanza con un fuerte hermetismo en torno a las nuevas medidas ordenadas por el secretario Ignacio Calvi.

Según supo este medio, los detenidos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad argentina, quienes quedaron a disposición de la Justicia: los considera miembros de la banda narco del Bajo Flores que protagonizó el triple crimen.

“Ninguno estuvo en la casa del crimen, pero sí hicieron aportes: desde teléfonos, pagos, contactar, ayudar a ocultar personas o prueba”, dijo un investigador a Infobae.

El caso está en manos de la justicia federal luego de que a fines de 2025 los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza cerraran la causa para que se investigue la pista narco internacional que llevó a los femicidios. Así, el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez , titular del Juzgado Federal N°2 de Morón accedió a declararse competente en el caso.

Rodríguez aceptó investigar el caso de forma completa : la causa tiene la calificación de privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado y él decidió no subdividirla, es decir, dejarle a los fiscales de Homicidios la parte de los asesinatos y quedarse solo con la pista narco. Tampoco se desligó por la competencia territorial .

El triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo como víctimas a Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez , de 15. Las tres fueron vistas por última vez la noche del viernes 19 de septiembre de 2025, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada. De acuerdo con la investigación, creían que iban a una fiesta, pero habían caído en una emboscada.

Los crímenes ocurrieron en una vivienda de la calle Chañar al 700, en Florencio Varela. Allí las jóvenes fueron retenidas, sometidas a agresiones y asesinadas. Sus cuerpos aparecieron el 24 de septiembre de 2025, enterrados en un pozo en el patio trasero de la propiedad.

La hipótesis central de la causa sostiene que el ataque fue una represalia vinculada con el robo de droga. Para los investigadores, una organización narco organizó una falsa fiesta para llevar a las víctimas hasta la casa, donde lex exigieron la devolución de cocaína.

La Justicia calificó el hecho como triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, el concurso premeditado de dos o más personas y mediar violencia de género.

Hasta principios de septiembre había 11 detenidos e imputados en el expediente. Con los cuatro arrestos informados en las últimas horas, la causa suma al menos 15 personas detenidas.

Fuente: Infobae