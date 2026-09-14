Detuvieron al novio de la adolescente de 14 años que recibió un tiro en la cabeza en Mar del Plata

El novio de la adolescente que fue baleada en la cabeza en Mar del Plata quedó detenido en el marco de la investigación por el episodio ocurrido el viernes por la noche en el barrio Fortunato de la Plaza.

El chico de 16 años se encuentra alojado en una unidad de menores , mientras la Justicia intenta determinar cómo se produjo el disparo que dejó gravemente herida a la chica.

La víctima, de 14, permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil. Debido a su delicado estado de salud, su familia comenzó a difundir un pedido de cadena de oración a través de las redes sociales.

“Ella pelea por su vida. Lamentablemente esperamos lo peor , no hay mejorías. Tuvo seis paros cardíacos. Nos dijeron que hay que esperar lo que no queremos”, detalló Matías, primo de la nena, en diálogo con TN .

En ese sentido, sostuvo: “ Conocemos al nene y creemos que fue sin querer . Estaban en la casa de un primo nuestro, pero hay muchas versiones y nosotros estamos descolocados. No entendemos nada”.

El hombre explicó que la bala entró por la sien y quedó alojada en el cerebro. Ante ello, la recomendación de los médicos es no sacarla porque podría matarla. “Ahora no se la pueden sacar. Si ella sobrevive, va a quedar encapsulada la bala, pero solo podrían peritar la bala cuando ella muera”, precisó.

El episodio sucedió en una casa ubicada sobre la calle Camusso al 1700, entre Arana y Goiri y Soler. De acuerdo con los primeros datos, el joven estaba junto a la adolescente cuando recibió el disparo.

Según informó 0223, ambos estaban manipulando un arma de fuego al momento del impacto. Ahora los investigadores buscan establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y si se trató de un accidente o si hubo una intención de atacarla.

Tras resultar herida, la adolescente fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica y fue estabilizada. Luego debió ser derivada al Hospital Materno Infantil, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y quedó internada en terapia intensiva. Su estado es crítico.

En paralelo, la Justicia procura determinar de quién era el arma, cómo llegó hasta la vivienda y en qué circunstancias se produjo el disparo.

En el caso participó personal de la Comisaría 16° y luego tomó intervención la Fiscalía. Como tanto la víctima como el presunto responsable son menores de edad, la investigación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil , encabezado por la fiscal Mariana Baqueiro .

Fuente: TN