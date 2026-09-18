Detuvieron al ex manager de Callejero Fino por amenazar al cantante: tenía una condena por narco

En las últimas horas, la Policía Bonaerense arrestó al ex manager del cantante Callejero Fino , preso desde fines del mes pasado por el delito de portación ilegal de arma de guerra, luego de ser interceptado en Tigre a bordo de una camioneta sin patentes.

Carlos Mauricio Fernández, alias “Mauri”, de 39 años , fue capturado por personal de la Comisaría 4° de Tigre -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I a cargo del comisario general Lucas Borge- en una casa del country Maschwitz Club de Escobar. El propio Callejero Fino lo acusó de amenazarlo en público y a punta de pistola en una declaración realizada ante el fiscal Cosme Iribarren , que dispuso su arresto.

Las presuntas amenazas de Fernández, según el relato del cantante, explicarían por qué llevaba una pistola Glock .40 con la numeración limada en el buche de su camioneta, lo que llevó a su arresto el mes pasado en la zona de Tigre. Callejero Fino -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- incluso habría denunciado a su ex manager ante la Justicia , con una causa radicada en una fiscalía de la zona de Pilar.

¿El motivo de la amenaza? “Callejero Fino estaba limpiando su entorno y lo echó. Fernández no lo soportó. Quería volver a trabajar con él. Incluso, lo habría agredido con una botella en un boliche. El cantante aportó testigos ante la Justicia”, asegura una alta fuente del expediente.

Así, la Bonaerense incautó el teléfono de celular y el auto de Fernández , un Volkswagen Bora, y lo trasladó a una celda. El nuevo acusado, por su parte, tiene antecedentes por el delito de robo a mano armada. Sus registros previsionales revelan que estuvo preso en una cárcel federal , donde cobró el sueldo para presos por tareas menores.

Con domicilio en la zona de Tapiales, Fernández fue detenido en Pilar en 201, acusado de ser el integrante de una banda de ladrones y barrabravas dedicada al robo y la venta de droga , con vidas de lujo que incluían viajes internacionales. En la redada en contra de la banda, se incautaron 170 mil dólares y dos kilos de cocaína , según medios locales. Con el tiempo, conoció a Callejero Fino. ¿Cómo hacía negocios? Fernández no integra empresa alguna según sus registros; ni siquiera es monotributista.

Fernández fue condenado por narco en la Justicia de San Martín , según fallos consultados por Infobae. El 7 de marzo de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín le dio nueve años de prisión por comercio de estupefacientes agravado y tenencia de arma de guerra.

Los beneficios para Fernández llegaron poco después. En 2016, el Tribunal “resolvió hacer lugar a la aplicación de estímulo educativo y reducir en nueve meses y siete días los plazos”. En 2017. los jueces le dieron las salidas transitorias. El SPF reconoció su buena letra. Un informe lo había calificado con “conducta ejemplar diez (10)” y “concepto muy bueno”. Es decir: en menos de dos años, Fernández ya recibía una reducción de pena y un pase de salida por horas del penal. Su referente registrada era su entonces concubina.

Un llamativo informe penitenciario de aquel entonces sumaba al panorama:

“Se observan indicadores de reconocimiento e implicancia en el delito, y autocritica en pretender acceder al dinero de manera fácil , aunque tenía cultura del trabajo, posiblemente sus características inmaduras colaboran en su incursión en el delito. Tras ver su adecuado desenvolvimiento en las salidas transitorias con tuición familiar (sin novedades negativas)”.

Así, en 2017, a tres años de su condena, le dieron la libertad condicional, con la obligación de “abstenerse de consumir estupefacientes y/o bebidas alcohólicas ” y “adoptar oficio, arte, industria o profesión”. El TOF N°4 archivó la causa en contra de Fernández en diciembre de 2021. Decía vivir en la Villa 21 de Barracas en ese entonces.

Fuente: Infobae