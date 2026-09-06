Detectaron a tres cazadores en un campo de General Lavalle y secuestraron fusiles, municiones y otros elementos

ZONALES





Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de General Lavalle intervino en un establecimiento rural de la zona luego de recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de cazadores y detonaciones de armas de fuego.





De acuerdo con la información oficial, los efectivos se trasladaron hasta el lugar y, al arribar, constataron la presencia de tres personas que se encontraban realizando actividad de caza. Durante el procedimiento también encontraron una pieza abatida, correspondiente a un cerdo cimarrón.





En el lugar, además, fueron localizados dos fusiles de repetición con miras telescópicas, junto con handies comerciales, cuchillos y municiones de alto calibre. Según se informó, los responsables de los fusiles presentaron la documentación correspondiente.





A pesar de ello, los elementos mencionados fueron secuestrados preventivamente y quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes al procedimiento.





El operativo se originó a partir de la denuncia sobre las detonaciones registradas dentro del establecimiento rural, situación que permitió la intervención del personal especializado en prevención rural.





Como consecuencia del procedimiento, se labraron actuaciones por presuntas infracciones a la normativa vigente en materia de caza.





La causa cuenta con intervención del Juzgado de Paz de General Lavalle y del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, organismos que deberán determinar las eventuales responsabilidades y las medidas que correspondan respecto de los elementos secuestrados y la actividad desarrollada en el establecimiento.