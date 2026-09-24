Desvalijaron la casa de un hombre que había muerto en Mar del Plata: Allanaron a su empleada y encontraron hasta el auto

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Una mujer de 41 años quedó imputada por el robo de distintos objetos de una vivienda de Mar del Plata cuyo propietario había muerto recientemente. Durante un allanamiento en su domicilio, la Policía encontró parte de los elementos denunciados como robados y hasta el Peugeot 308 convertible que había desaparecido de la propiedad.

La investigación comenzó cuando el hermano del hombre fallecido llegó a la vivienda y descubrió que estaba prácticamente vacía. También advirtió que faltaba el vehículo que permanecía guardado en el lugar.

El familiar realizó la denuncia ante la Fiscalía N.º 1 y, a partir de ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir quiénes habían tenido acceso a la casa y en qué circunstancias habían desaparecido los bienes.

Entre las primeras medidas se analizaron imágenes de cámaras privadas y municipales y se tomaron declaraciones a vecinos. Con esas pruebas, los investigadores pusieron bajo sospecha a una mujer que realizaba tareas de limpieza en la vivienda.

La denuncia fue recibida por la fiscal María Florencia Salas, titular de la Fiscalía N.º 1. Con las pruebas reunidas, solicitó el allanamiento del domicilio de la sospechosa, ubicado en la zona de Marconi casi Quintana. La medida fue autorizada por la jueza de Garantías Rosa Frende.

Durante el procedimiento, realizado por efectivos de la comisaría 3.ª, fueron secuestrados dos televisores, un parlante, un sommier y una consola PlayStation 5 con dos controles.

También encontraron un compresor, herramientas de mano, un atornillador, una pulidora eléctrica, una agujereadora y ventiladores. Además, los policías incautaron una pistola de airsoft.

Uno de los principales hallazgos fue la documentación correspondiente a una vivienda y al Peugeot 308 convertible que había sido denunciado como faltante. El vehículo también fue recuperado durante el operativo.

Tras el allanamiento, la fiscal Salas notificó a la mujer de la formación de una causa por el delito de hurto calamitoso.

La investigación continúa para determinar cuándo fueron sustraídos los bienes, cómo fueron trasladados y qué destino tuvieron. También deberá establecerse si todos los elementos recuperados pertenecían a la vivienda del hombre fallecido y si existen otros objetos que todavía no fueron encontrados.

Por el momento, la causa se concentra en la mujer identificada durante la investigación, aunque los investigadores también buscan determinar si otras personas pudieron haber participado.