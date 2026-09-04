Desastre climático: un informe global clasifica la resiliencia de las ciudades, ¿cómo le va a Buenos Aires?

NUEVA YORK.- En lo que respecta a los efectos de climas hostiles, como inundaciones, incendios y otros fenómenos , lo que importa no es solo el riesgo inherente, sino también la capacidad de un lugar para resistir ese riesgo.

AlphaGeo, una empresa de inteligencia artificial geoespacial que analiza y predice riesgos vinculados a la ubicación, elaboró un ranking sobre la resiliencia de 72 de las ciudades más grandes del mundo . Algunas de ellas presentan “ una peligrosa brecha entre su nivel de exposición y su capacidad para afrontarla ”, señaló la compañía en un informe.

“ La resiliencia es igual al riesgo menos la adaptación ”, afirmó Parag Khanna, fundador y director ejecutivo de AlphaGeo. “Todo el mundo habla de resiliencia, pero nadie la mide”, sumó.

Una buena puntuación en el índice de resiliencia de la empresa dependía de dos factores: una baja exposición física a una serie de riesgos climáticos (inundaciones tierra adentro, inundaciones costeras, estrés térmico, sequías, incendios forestales y vientos huracanados) y una alta capacidad de adaptación a esos riesgos .

Para evaluar la adaptación, la compañía tuvo en cuenta los sistemas de alerta temprana , la calidad de la gobernanza, las respuestas de política pública y la infraestructura, como barreras contra inundaciones y sistemas de drenaje de gran capacidad.

Estas intervenciones pueden mitigar de manera significativa los efectos del cambio climático. Por ejemplo, los generadores eléctricos alimentados por gas pueden fallar debido al estrés provocado por temperaturas extremas, ya sean muy altas o muy bajas. Sin embargo, los cortes parciales o totales de energía que pueden derivarse de ello pueden paliarse mediante el mantenimiento de una red eléctrica sólida.

Chicago fue clasificada como la ciudad más resiliente . Se encuentra en una latitud templada, tiene buen acceso a agua dulce y presenta un bajo riesgo de huracanes. Entre sus medidas de adaptación figura una inversión de largo plazo en infraestructura robusta, como el enorme proyecto Deep Tunnel, concebido para reducir las inundaciones y la contaminación del agua.

Muchas de las ciudades menos resilientes se encontraban en el sur de Asia , una región con una exposición extrema a inundaciones y monzones y escasa adaptación a esos fenómenos. Ahmedabad, en la India, ubicada a orillas de un río, presentó el mayor nivel de riesgo. En Estados Unidos, la ciudad más expuesta fue Phoenix , sofocada por un calor intenso.

Las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra ocurridos la semana pasada en Nepal y el Tíbet ilustran un escenario extremo.

“El acelerado cambio climático implica inevitablemente una liberación mucho mayor de agua en las zonas altas de las cuencas”, señaló Khanna.

“En esa región, las ciudades suelen construirse naturalmente en valles transitables , pero esos lugares también son los puntos más bajos, y el agua fluye de forma natural cuesta abajo siguiendo el camino de menor resistencia. Literalmente, somos un obstáculo insignificante para la naturaleza ”, argumentó.

Un estudio reciente clasificó a las grandes ciudades según su resiliencia frente al riesgo climático. Las mejores puntuaciones fueron el resultado de una combinación de baja exposición a los riesgos y altos niveles de adaptación a ellos, mientras que las peores calificaciones se debieron a una elevada exposición a los riesgos y una escasa capacidad de adaptación.

Fuente: La Nación