Derrumbe en la Ruta 40: un alud de barro y piedras obligó a cortar el tránsito entre Bariloche y El Bolsón

Un desprendimiento de barro y rocas en las inmediaciones del Lago Guillelmo, en el este de la provincia de Río Negro, obligó este martes el cierre de la Ruta Nacional 40 , que conecta el extremo sur y el norte del país a la vera de la Cordillera de los Andes . Si bien no se reportaron heridos ni otros episodios de gravedad, durante varias horas personal de Vialidad Nacional, Gendarmería y otras fuerzas provinciales debieron trabajar en la contención de los derrumbes y el despeje de la ruta, que ocurrió luego de las 19, tras más de medio día de tareas.

El episodio se precipitó en las primeras horas de este martes, a pocos kilómetros al sur de Bariloche , en las inmediaciones del Lago Guillelmo y a la vera de la Ruta Nacional 40, que conecta en ese trazo específico Bariloche con El Bolsón. Alrededor de las 7, la Dirección Nacional de Vialidad confirmó el bloqueo total de la calzada de la ruta , en ambos sentidos. Para ese entonces, bloques sólidos de varias toneladas cayeron desde varios metros de altura sobre el pavimento . Incluso el tránsito de los vehículos de emergencia quedó inhabilitado debido a la magnitud de las rocas y de los bloques de barro desprendidos.

Según especialistas, los aledaños del lago en cuestión configuran una zona de vulnerabilidad geológica debido a la saturación hídrica de la temporada alta, como esta etapa del año, y la proximidad de la desembocadura de un arroyo.

Desde esa hora temprana del martes se montó un operativo de despeje de los bloques de rocas y barro con maquinaria pesada, y de limpieza de la calzada. Participaron en las tareas Vialidad Nacional con sus equipos de despeje, la Gendarmería Nacional, la Administración de Parques Nacionales y el área Protección Civil de El Bolsón, así como también dotaciones de la Policía de Río Negro.

Hasta pasado el mediodía, la situación evolucionó hacia un esquema de "tránsito asistido" con el objetivo de permitir la operación logística mientras los equipos de trabajo despejaban las banquinas. Durante horas se permitió el tránsito en un solo sentido a la vez, lo cual generó demoras y congestión vehicular.

"No fue una cuestión menor, porque ha existido un desprendimiento y se va a proceder a hacer el despeje y liberar la circulación”, señaló este martes el titular de Protección Ciudadana de Bariloche, Carlos Madjinca. Y si bien se esperaba, hacia el mediodía, que para las 15 los trabajos de despeje estarían concluidos, lo cierto es que recién se pudieron terminar hacia las 19.

No obstante, el parte oficial de Vialidad Nacional advierte: "Se mantiene una guardia nocturna de Gendarmería Nacional en la zona, a fin de brindar seguridad y controlar la circulación".

El de este martes recordó al desprendimiento de rocas, barro y hasta árboles en la misma Ruta Nacional 40 ocurrido a finales de julio en Neuquén, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. "La magnitud del derrumbe y el tamaño de las piedras obligaron al corte total de la ruta", habían señalado desde la Municipalidad de San Martín de los Andes, aunque en esa ocasión las tareas de despeje duraron varias jornadas.

Fuente: Clarín