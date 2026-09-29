Denunció a su jefe por acoso y renunció a los tres meses: “Pasaba y me tocaba el culo”

ZONALES





Una joven de 19 años denunció a su exempleador, un hombre de 51, por reiterados tocamientos y situaciones de acoso sexual mientras trabajaba en un comercio del barrio Cerrito y San Salvador, en Mar del Plata.

Según consta en la denuncia, la joven había aceptado el empleo porque le permitía trabajar menos horas y obtener una mejor remuneración. Sin embargo, aseguró que el hombre comenzó a seguirla cuando llevaba mercadería al fondo del local y aprovechaba esos momentos para manosearla.

“Pasaba y me tocaba el culo, me abrazaba y me tocaba las tetas”, relató la joven, quien también aseguró que su jefe le hacía comentarios y le preguntaba cuándo estarían juntos, cuándo le daría un beso y si quería pasar la noche con él.

La denunciante afirmó que le manifestó su rechazo y amenazó con renunciar, pero el acoso continuó. Según su relato, el hombre comenzó a actuar de manera más discreta para evitar ser captado por las cámaras de seguridad.

Finalmente, la joven decidió dejar el trabajo luego de que, según denunció, el empleador le apoyara los genitales contra el cuerpo. La secuencia habría quedado registrada por el teléfono celular que llevaba en la parte trasera del pantalón.

La víctima realizó la denuncia y solicitó una restricción de acercamiento. La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, en una causa por abuso sexual simple. Además, otras empleadas habrían denunciado situaciones similares. Por el momento, no se dispusieron medidas restrictivas de la libertad contra el acusado.