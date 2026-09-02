Dejó un tractor en la vereda, explotó y se incendió

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Un tractor que se encontraba estacionado en la vereda explotó y se incendió durante la madrugada del lunes en la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:25, en el barrio Juan XXIII. Una vecina de la zona contó que escuchó una fuerte explosión y salió a la calle para ver qué había sucedido. Al llegar, observó que el tractor de uno de los vecinos estaba envuelto en llamas.

Tras el aviso al servicio de emergencias, personal policial y bomberos voluntarios acudieron hasta la calle Luciano Leiva para controlar el incendio.

El fuego provocó daños materiales, aunque no hubo personas heridas. El propietario del tractor no se encontraba en su domicilio al momento del incidente.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para establecer qué originó la explosión y posterior incendio. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.