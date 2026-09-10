¡De mal en peor! Cayó con su moto en una zanja y quedó detenido porque tenía pedido de captura

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Un motociclista de 42 años perdió el control de su vehículo, cayó en una zanja y tuvo que ser trasladado a un hospital. Después de recibir el alta médica, quedó detenido porque tenía un pedido de captura vigente.

El episodio ocurrió el martes por la noche en Los Cazadores, conocido también como barrio La Tosquera, en San Pedro. El hombre, identificado como Waldemar Weis, circulaba en moto por una de las calles de salida del barrio cuando perdió el control y terminó dentro de un zanjón ubicado a la vera del camino.

Vecinos de la zona se acercaron para ayudarlo a salir y posteriormente fue trasladado a la Guardia del Hospital de San Pedro. Allí recibió atención médica y permaneció internado hasta la mañana del miércoles, cuando recibió el alta.

Sin embargo, al salir del centro de salud, la situación cambió por completo. Efectivos policiales lo trasladaron detenido al comprobar que tenía un pedido de captura vigente.

La orden estaba vinculada con una causa por violencia de género, amenazas y tenencia ilegal de armas. De esta manera, el accidente terminó derivando en la detención del motociclista.

Los vecinos también señalaron que las condiciones del lugar podrían haber contribuido al accidente. Lucrecia, una de las habitantes de la zona, aseguró que existe una importante falta de iluminación y que la oscuridad habría impedido que el motociclista advirtiera la presencia del zanjón.

Además, los vecinos reclamaron que las zanjas sean entubadas y que el sector cuente con mayor iluminación y señalización para evitar nuevos accidentes.