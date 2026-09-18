De las pasarelas a la cárcel: condenan a perpetua a una exprofesora de modelos por matar a hachazos al hombre que cuidaba para quedarse con su casa

La Justicia sentenció a prisión perpetua a una mujer de 60 años por un crimen cometido hace un año y medio en Córdoba: había asesinado a hachazos a un hombre de 68 años al que cuidaba, y los investigadores aseguran que lo hizo con el objetivo de quedarse con su casa.

Sandra Leonor Videla, la condenada, era conocida en la provincia mediterránea también como Sandra Lorenz, profesora de modelos y mentora de marketing personal. Su víctima, un hombre viudo que sufrió un ACV poco tiempo antes de ser asesinado por su cuidadora.

Videla pregonó una vida de elegancia y cuidado personal. Su carrera comenzó en San Francisco, la ciudad cordobesa en la que pasó gran parte de su vida pero desde las últimas horas se sabe que su destino continuará en la celda de alguna cárcel de Córdoba. Fue sentenciada a prisión perpetua por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, cuyos jueces y jurado popular la consideraron culpable de homicidio calificado por alevosía.

Para la justicia de Córdoba, Videla fue quien asesinó a hachazos y martillazos a Ángel Edmundo Pobeda , de 68 años, en la tarde del 21 de marzo de 2025. Según el material de prueba, la condenada se "aprovechó" del cuadro de salud de Pobeda, el que le impedía defenderse, y, "actuando sobre seguro, lo abordó desde atrás y lo golpeó reiteradamente en la cabeza y en el cuello con un hacha y un martillo".

Pobeda se había mudado una década atrás a Capilla del Monte, en las sierras de Córdoba, junto con su mujer, quien falleció en los meses previos al crimen y con la que tenía hijos que viven en Buenos Aires. Luego de la pérdida, Pobeda sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y desde entonces requería asistencia.

Así fue como conoció a Videla, que se presentó como cuidadora de adultos aunque, como se descubriría en la etapa de investigación, no tenía formación como asistente terapéutica (aunque sí experiencia cuidando a otra mujer en Capilla del Monte).

La mujer lo terminó matando sanguinariamente, intentó envolver el cuerpo con una tela e intentó limpiar la escena del crimen durante varias horas. La escena fue la propia casa de Pobeda, lo cual sería un elemento de relevancia para la pesquisa.

Un matrimonio amigo de Pobeda pasó en auto por las inmediaciones de la casa aquel 21 de marzo de 2025 y notó movimientos extraños, por lo que avisó a las autoridades . Los movimientos que vieron se trataban, en realidad, de Videla arrastrando el cuerpo de su víctima con el objetivo de ocultarlo en un descampado frente a la casa, en Urquiza y Mendoza.

Cuando la Policía de Córdoba llegó a la casa esa misma tarde, Videla sostuvo que vivía sola allí, únicamente en compañía de dos perros y un gato. Cuando agentes del área de Investigaciones de la policía cordobesa se sumaron al operativo en la casa, la mujer tuvo nulo margen de error.

"Yo les voy a decir la verdad: Ángel se fue con un arma a pedirle que rindiera cuentas a un herrero que le hizo mal un trabajo", sostuvo Videla a esos agentes. Pero su segunda coartada no surtió efecto, porque quedó detenida ese mismo día. La investigación precisó luego que Videla mató a Pobeda para quedarse con su casa en Capilla del Monte y otros bienes.

Durante el juicio, argumentó que su víctima la tenía encerrada, la maltrataba y ejercía violencia de género contra ella; pero no consideraron lo mismo los miembros del jurado popular ni los jueces.

Curioso: horas antes de matar a Pobeda, Videla posteó en su cuenta de Facebook un cifrado mensaje motivacional. "Dicen por ahí que ignorar es una forma de matar, pero sin ensuciarse las manos. Que lo que es para vos, ni que te aísles... y lo que no es para vos, ni que te pongas... Que nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Más bien sería: siempre supiste lo que tenías, pero apostaste a que jamás lo perderías".

En las últimas horas se selló el peor de los destinos para la mujer de 60 años, dado que no sólo no pudo quedarse con la casa de Pobeda, tal como señalaron los investigadores, sino que terminó perdiendo la libertad.

Una década y media atrás, en 2010, Videla instituyó en San Francisco, Córdoba, la agencia Ellegance Models , una academia de modelos que condujo por varios años y desde la cual organizaba desfiles. Se caracterizaba como "una escuela de modelos unisex", con orientación "al marketing personal para adolescentes y adultos", según su perfil de LinkedIn.

También ofrecía contenidos relacionados con el ceremonial y protocolo, maquillaje , etiqueta, diseño de indumentaria y otras disciplinas del refinamiento. De San Francisco se fue casi sin anunciarlo. Atrás quedaron las formas elegantes y el recato, y desde ahora Videla cumplirá prisión perpetua por un asesinato brutal.

Fuente: Clarín