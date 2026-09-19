“Cuenten conmigo para el año que viene”: Axel Kicillof se anotó para las elecciones 2027 y convocó a distintos sectores para derrotar a Milei

Axel Kicillof se anotó en la carrera para las elecciones presidenciales 2027 este sábado a la tarde en un acto de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el que el gobernador pronunció críticas a Javier Milei, mandó fuertes mensajes a la interna peronista con alusiones a Máximo Kirchner y La Cámpora. "Cuenten conmigo para el año que viene", pronunció enfático en un mensaje que lo puso en carrera para las presidenciales.

El gobernador bonaerense armó su propio acto de campaña en un plenario del MDF en Avellaneda y fue acompañado por movimientos sociales, sindicatos y autoconvocados de distintas provincias. Según fuentes cercanas a la gobernación, estiman que más de 30.000 personas estuvieron presentes en la Universidad Nacional de Tecnología. "Hoy vinimos a construir. Hubo 10 comisiones de distintos temas como seguridad, justicia, medio ambiente".

El discurso fue presentado por el ex intendente local Jorge Ferraresi, cuyo nombre apareció en varias banderas como posible reemplazante de Kicillof el año que viene. No era el único. Es más, podría decirse que hubo una competencia de candidaturas para la gobernación en las miles de banderas que se asomaban cerca al escenario. Se vieron los apellidos de Ferraresi, Katopodis y hasta el de Espinoza. Ninguno recibió la bendición explícita del gobernador.

Ferraresi se animó a compararlo con Perón en su breve introducción: "Llegó este gobierno nefasto y Axel empezó a caminar hacia donde estaba la gente, en los paros de la CGT y la CTA, al lado de los derechos humanos, con los jubilados, en la defensa de la Ley de Tierras. Así caminando llegó a ponerse hoy adelante de esa gran columna nacional. Hoy Axel refunda ese movimiento federal, tal como lo hizo Perón".

Minutos después el público empezó a cantar 'Axel presidente' con banderines argentinos pero con poca euforia comparado a otros actos peronistas. "Gracias por venir" dijo el mandatario provincial y empezó su discurso con un fuerte tono de campaña y un dardo contra La Cámpora: "Después de tantas sospecha, era más simple. Las nuevas canciones se componen colectivamente, y se componen de abajo para arriba". Fue una referencia directa a la agrupación que maneja Máximo Kirchner, que lo viene cuestionando por la frase de las nuevas canciones que pronunció hace años y que apuntaban a una renovación. . Máximo Kirchner, el 1 de septiembre pasado, durante el acto en conmemoración al intento de magnicidio de su madre, pidió cantar en contra del gobernador.

Parado sobre un atril blanco con la frase 'Hay otro camino' en letras rosas, acompañado por la bandera argentina, el gobernador leyó su discurso y pidió paciencia: "Esto recién empieza. Elegimos llamarnos movimiento para dejar sentado que somos parte de algo mucho más grande". Si bien las críticas a la dura interna en el peronismo no fueron numerosas, se hicieron notar. Además, enumeró las provincias que estuvo recorriendo este año como Córdoba, Chaco, Corrientes y explicó que en todas los problemas de la gente son los mismos: economías que no crecen y poca inversión.

En ese momento empezó a diferenciarse del gobierno de Javier Milei. "No inaugura escuelas, no inaugura rutas, ni hospitales ni universidades. Es un gobierno que abandonó a las provincias, a su gente, a la idea de una argentina integrada. Nosotros pensamos y hacemos lo contrario", gritó eufórico. Su gente reaccionó con el cántico "el que no salta votó a Milei".

Al hablar de la situación económica aprovechó para hacer campaña: "El año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina", sostuvo. También se refirió a la problemática de los suicidios. "El orden económico y social es importante, pero un país no se ordena destruyendo el aparato productivo, el sistema científico, la salud, la infraestructura y la salud pública", dijo Kicillof. "Están en la Argentina creciendo los suicidios. Nadie puede permanecer indiferente", agregó. Además, aseguró que la gestión de Milei "va a contramano de lo que está pasando en el planeta" y llamó al gobierno "ignorante, entreguista e insensible".

El gobernador sembró su propio slogan de cara a 2027: "No sos vos, es Milei" y le habló a dueños de pymes, a comerciantes, a emprendedores, a artistas y hasta a estudiantes. También se refirió a los trabajadores que perdieron su empleo y a aquellos que no pueden alquilar. "No son ustedes, el problema es Milei", gritó. No hubo tanto acompañamiento con los cánticos de 'Axel presidente' como si con los de 'el que no salta es un inglés' cuando se refirió a la causa Malvinas. Hasta volvió a decir que Milei era fan de Margaret Thatcher.

En otro tramo del discurso, hizo un blooper al decir "estamos en el siglo XX" y cuestionó la cercanía de Milei con Israel. "No necesitamos un plan israelí. No apoyaría genocidios ni invasiones". Fue en ese momento cuando se sinceró y pidió un gran acuerdo política de cara a 2027. "Con el peronismo solo no va a alcanzar. Una alternativa no se construye desde una oficina", en una alusión que pareció apuntar a San José 1111, donde la ex presidenta esta presa y mantiene reuniones con dirigentes con foco en el PJ y el 2027.

Solo hizo referencia a Cristina Kirchner antes de terminar, cuando aseguró que está injustamente detenida y también al recordar que durante su gobierno y el de Néstor "el pueblo vivía mejor".

Ya sobre el final de su discurso pronunció las palabras con las que se anotó en la carrera: "No cuenten conmigo para esperar sentado. Es necesario construir ahora, además de la oposición, una opción nacional, una salida, un lugar mejor adonde ir. Por eso, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo, pero sobre todo que nos permita empezar una etapa distinta". Lo hizo frente a una multitud que le gritaba 'decilo, decilo' como si el gobernador se estuviese guardando algo para más adelante.

Redactora de la sección Política.

Fuente: Clarín