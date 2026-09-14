Cuándo termina GH: Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha para su final

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llega a su fin esta semana y ya se conoce cuál es la fecha para su final.

El formato que inició el pasado 23 de febrero de 2026 transita ahora sus días finales bajo un esquema de juego que se volvió más exigente para quienes siguen dentro de la casa.

Tras la eliminación de Luana Fernández el miércoles 9 de septiembre, por primera vez en la historia del reality en la Argentina, quedaron tres mujeres como finalistas .

La final de Gran Hermano será el miércoles 16 de septiembre , aunque a partir de este lunes 14 se conocerá quién ocupará el tercer puesto en el podio. Según indicó el conductor, una de las tres ocupantes deberá abandonar la casa más famosa del país y dejará conviviendo a las dos restantes competidoras.

Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y la tucumana Solange “Sol” Abraham son las tres participantes que pelean por ser las ganadoras del certamen en la edición de Generación Dorada .

El martes 15 habrá un programa especial íntimo con las concursantes, donde los familiares ingresarán para compartir unas horas y brindarles apoyo. Un día después se conocerá la favorita por el público para obtener el premio mayor.

Tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá la Noche de Campeonas , la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo. La expectativa crece en el público ante la cercanía de la decisión que determinará a la nueva campeona de Gran Hermano , tras lo que fue la consagración de Santiago “Tato” Algorta en la edición anterior.

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos , una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.

En tanto, el segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, y el tercer puesto 10 millones de pesos.

L os premios se entregarán un día después de la final en la Noche de las Campeonas . Además, adelantó que habrá premios especiales para el resto de los jugadores de la temporada.

Fuente: La Nación