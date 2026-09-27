Cremaron a su papá “por error”, demandó a la funeraria y la Justicia ordenó una indemnización de 2 canastas básicas más $3.000.000

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata condenó a una empresa funeraria de Sierra de los Padres por haber realizado una cremación antes de la fecha acordada con la familia del fallecido.

El tribunal determinó que la compañía no solo incumplió el contrato, sino que además deberá pagar una multa en concepto de daño punitivo y una indemnización por daño moral .

El hombre murió el 12 de junio del 2022. Su hija adoptiva contó que la última voluntad de su padre era “ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar” . Por eso, la mujer decidió despedirlo con un cortejo fúnebre y firmó un contrato con la empresa. Sin embargo, al día siguiente la llamaron para informarle que ya lo habían cremado .

Según el fallo dictado por la Sala III, la empresa funeraria reconoció que la cremación debía realizarse en la fecha pactada, pero argumentó que el error se debió a una confusión durante la identificación de los féretros .

El tribunal fue contundente al rechazar esa defensa y sostuvo: “No cabe duda, entonces, que la sola circunstancia —reconocida por la propia deudora— relativa a que el servicio se realizó un día antes del convenido por las partes, configuró un incumplimiento a la obligación en cuestión” .

La Cámara remarcó que la obligación de la empresa era garantizar que la cremación se realizara el día acordado. El fallo subrayó: “La satisfacción del interés de la acreedora estaba íntimamente supeditada a que la realización de la cremación tenga lugar el día acordado” .

Además, los jueces descartaron que el error de la funeraria pudiera considerarse un caso fortuito que la eximiera de responsabilidad. En palabras del tribunal: “El hecho en cuestión, lejos de ser ajeno o extraño a la actividad desarrollada por la empresa, integra el elenco de contingencias propias que atañen a la explotación que ella llevaba a cabo” .

El fallo hizo especial hincapié en el impacto emocional que provocó en los familiares el incumplimiento. “El hecho de que, a raíz de tal incumplimiento, la acreedora no haya podido llevar a cabo la ceremonia de despedida del difunto… constituye una circunstancia suficientemente demostrativa de que la consumidora sufrió un grave menoscabo a sus sentimientos y afecciones legítimas” , sostuvo la Cámara.

Por ese motivo, el tribunal ordenó una indemnización por daño moral y también impuso una multa en concepto de daño punitivo.

La multa fue fijada en dos Canastas Básicas Totales hogar tipo 3 , según los valores publicados por el INDEC, y la indemnización por daño moral ascendió a $3.000.000 para una de las familiares afectadas.

Otro aspecto relevante del fallo fue el reconocimiento del derecho a ser indemnizada de una familiar que, aunque no convivía con el fallecido al momento del hecho, mantenía un vínculo afectivo probado.

La Cámara citó doctrina y jurisprudencia sobre la protección de la dignidad post mortem y afirmó: “La intromisión en la dignidad del muerto, como ser —en lo que al sub lite concierne— mediante la frustración de la posibilidad de ser despedido por sus familiares y allegados, puede suscitar una tutela resarcitoria en base a la persona que ya no vive” .

El tribunal consideró que la imposibilidad de realizar la ceremonia de despedida generó un daño extrapatrimonial que debía ser reparado, y fijó el monto de la indemnización en función de las circunstancias del caso y el impacto en los sentimientos de la damnificada.

Finalmente, la Cámara resolvió modificar la sentencia de primera instancia, admitir la demanda contra la empresa funeraria y condenarla, en forma concurrente con el otro demandado -el cementerio-, al pago de las indemnizaciones y la multa. Además, impuso las costas del proceso a las partes demandadas.

Fuente: TN