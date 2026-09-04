Crece en maceta, no necesita mucho sol y llena el lugar de flores: la planta ideal para sembrar a partir del 21 de septiembre

La primavera es el momento ideal para volver protagonista al jardín o el balcón y llenarlos de plantas . En este marco, hay una especie que es ideal para sembrar a partir del 21 de septiembre , no necesita mucho sol y llama la atención con sus flores.

Se trata de la begonia . Esta especie se adapta perfectamente a macetas y aporta flores de colores intensos, incluso en espacios reducidos.

Uno de los grandes atractivos de la begonia es su floración variada . Según la variedad, puede dar flores en tonos rosados, rojos, blancos, anaranjados o amarillos , lo que permite sumar color sin necesidad de contar con un jardín grande.

Su tamaño compacto facilita el cultivo en macetas, lo que la hace perfecta para espacios chicos . Eso sí: es clave elegir un recipiente con buen drenaje, porque el exceso de agua puede dañar las raíces.

El comienzo de la primavera , a partir del 21 de septiembre, es el momento ideal para iniciar el cultivo de begonias. Las temperaturas más altas y el aumento de horas de luz favorecen su desarrollo.

La ubicación es fundamental: esta especie necesita mucha luminosidad , pero no tolera el sol directo intenso, sobre todo en las horas centrales del día. Un balcón con luz filtrada, una galería o un ambiente cerca de una ventana son lugares recomendados.

El riego debe ser moderado : conviene esperar a que la capa superficial del sustrato esté seca antes de volver a regar. En los meses cálidos puede requerir más frecuencia, pero siempre evitando que la maceta quede con agua acumulada.

El sustrato debe ser fértil y con buen drenaje. Durante la etapa de crecimiento y floración, un fertilizante específico para plantas con flores ayuda a mantener la producción constante.

Fuente: TN