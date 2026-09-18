Confirmaron el procesamiento del ex titular de ARSAT por la droga que le encontraron en su casa

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por la droga que se le secuestró en su departamento de Palermo cuando fue allanado en una causa de corrupción y donde también le encontraron 2,4 millones de dólares.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Sala I de la Cámara de Casación rechazó la apelación de la defensa de Leal, quien está en prisión domiciliaria. Así, con la ratificación del procesamiento, el ex funcionario quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

Los jueces Alejandro Slokar, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña señalaron que la apelación "no reviste la calidad de sentencia definitiva" para que intervenga Casación. También que Leal fue procesado por un juez de primera instancia y por la Cámara Federal "sin que se observe –ni la parte recurrente logre demostrar- la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado, que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio".

Leal fue fundador de ARSAT, empresa de telecomunicaciones estatal, durante el gobierno de Néstor Kirchner . Con Alberto Fernández como presidente fue designado como titular del organismo, cargo en el que continuó con la llegada de Milei. En 2025 fue nombrado al frente del ORSNA, encargado de la regulación de aeropuertos. En febrero pasado dejó el cargo y volvió a ARSAT como empleado de planta permanente.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez realizaron en mayo una serie de allanamiento en una causa que se inició en 2024 por un robo de material de ARSAT que derivó en una investigación por pagos de sobornos.

Entre otros lugares se allanaron dos propiedades de Leal donde se secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas de otras países; una valija con 19 elementos para hacer espionaje; y droga: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. Un peritaje determinó que el equipo de espionaje no se utilizó para ese fin.

El ex funcionario quedó detenido por la droga. En su indagatoria, Leal dijo que era uso personal y un informe médico ratificó su consumo. El juez Mirabelli consideró que por la cantidad podía ser para la comercialización y lo procesó. También resolvió que ese expediente debía continuar en la ciudad de Buenos Aires porque la droga se encontró en su departamento de Palermo y remitió el expediente a los tribunales de Comodoro Py.

Allí la Cámara Federal confirmó su procesamiento y el juez federal Sebastián Ramos le otorgó la prisión domiciliaria con el uso de una tobillera electrónica por su adición por considerar, en base a un informe del Cuerpo Médico Forense, que la cárcel de Ezeiza no era el lugar adecuado para su tratamiento.

En paralelo, Leal fue citado a indagatoria junto a una decenas de personas por el cobro de sobornos para contratar a la empresa Logistic Services (ALS) y obtener el un contrato para alojar en un depósito material para el proyecto "Proyecto Shelter-2 de ARSAT". De ese lugar se intrusaron 17 contenedores de los que se llevaron cables de fibra óptica, lo que dio inicio a la causa.

El ex funcionario fue indagado a mediados de julio y presentó un escrito en el que criticó la investigación judicial y negó haber participado de la contratación de la empresa. En ese escrito no hizo referencia a los millones de dólares que le encontraron.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín