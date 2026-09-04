Compró un iPhone de casi 1.000 dólares y recibió bolitas de vidrio y un juguete dentro de la caja

INTERNACIONALES





Un hombre compró un iPhone 16 por $4.588.200 a través de Amazon, pero cuando recibió el paquete descubrió que dentro de la caja no estaba el teléfono. En su lugar había bolitas de vidrio y un hand spinner.

El comprador, residente en Planaltina, Brasil, contó que había adquirido el celular para reemplazar otro teléfono que le habían robado. La encomienda llegó cerrada y, según relató, no había motivos para sospechar que algo estuviera mal.

Sin embargo, al abrirla encontró únicamente las bolitas de vidrio y el juguete, que estaba pegado con pegamento caliente.

Ante la situación, realizó una denuncia policial en la 31ª Comisaría de Planaltina y devolvió el paquete siguiendo las indicaciones de Amazon.

Reclama el reintegro del dinero

El teléfono había sido comprado el 2 de abril y entregado dos días después. Desde entonces, el consumidor intentó recuperar el dinero, pero aseguró que la aplicación de Amazon mostró diferentes estados sobre la devolución.

En algunos momentos, la plataforma indicaba que el paquete había sido recibido, mientras que en otros señalaba que la encomienda se había perdido durante el transporte.

Ante la falta de una solución, el hombre decidió hacer público su caso. Amazon informó que lamentaba lo ocurrido y que estaba investigando internamente la situación.

Tuvo que pedir una tarjeta prestada

Además de quedarse sin el teléfono, el comprador tampoco recuperó el dinero que había pagado. Para poder volver a tener un celular, contó que tuvo que pedir una tarjeta de crédito prestada y comprar otro equipo, aunque de un modelo inferior.

“Compré un celular de modelo inferior para reemplazar el que me habían robado y el que no llegó”, lamentó.

El consumidor también recurrió al Procon-DF, organismo de defensa del consumidor, donde le indicaron que debía intentar resolver el conflicto por la vía judicial.

Ante la falta de una solución, aseguró que inició una demanda ante el Juzgado Especial Civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios.