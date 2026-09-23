Cómo sigue la salud de Pity Álvarez tras su internación y qué declaró su madre en una nueva audiencia del juicio por homicidio

Pity Álvarez permanece internado en terapia intermedia del Hospital Tornú, donde continúa sometido a estudios luego de la crisis hipertensiva que sufrió este martes por la noche.

Mientras tanto, este miércoles se realizó una nueva audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, en la que declaró la madre del músico .

Según pudo saber TN , el músico se encuentra estable y continúa bajo observación médica. Ingresó por la guardia durante la madrugada y luego fue trasladado a terapia intermedia, donde permanece mientras le realizan distintos estudios.

La internación también fue aprovechada por la Justicia civil , que ordenó una serie de evaluaciones para determinar si Álvarez representa un peligro para sí mismo o para terceros.

Hasta el momento, los médicos detectaron un cuadro de deterioro cognitivo en el contexto de la crisis de presión que sufrió.

El episodio se produjo después del choque que el músico protagonizó durante la madrugada del martes en una estación de servicio de La Paternal. Según había contado su abogado, Sebastián Queijeiro, la hermana de Álvarez le había quitado las llaves y la documentación del auto después del accidente y, tras una discusión, el artista sufrió una fuerte suba de presión.

En paralelo a la internación, el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 llevó adelante una nueva jornada del juicio por el homicidio de Díaz, ocurrido en 2018. La defensa había pedido suspender la audiencia debido al estado de salud del acusado, pero el planteo fue rechazado y el debate continuó .

La principal testigo de la jornada fue Cristina Congiú , madre de Álvarez, quien declaró sobre la relación que su hijo tenía con Díaz y los encuentros que ella misma había tenido con la víctima cuando visitaba al músico en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Según informó Clarín , Congiú aseguró que su hijo le había contado que sufría situaciones de “acoso permanente” y que tenía dificultades para realizar actividades cotidianas. También sostuvo que ella comenzó a sentirse intimidada por Díaz cuando lo encontraba durante sus visitas.

“ Me daba realmente temor ”, declaró la mujer. También contó que llegó a consultar en una comisaría por esas situaciones, aunque aseguró que no quisieron tomarle una denuncia porque no tenía pruebas .

Durante su declaración, Congiú también sostuvo que Díaz quería intervenir en la relación de su hijo con las drogas y que, según lo que Álvarez le había contado, intentaba llevarlo hacia determinados lugares donde podía conseguirlas.

La mujer aclaró además que algunas de las cosas que sabía sobre Díaz provenían de comentarios de vecinos y que no podía confirmar personalmente algunas de esas versiones.

Fuente: TN