Cómo se prepara Córdoba para recibir al papa León XIV: operativo, cronograma y transporte gratuito

Córdoba también se prepara para recibir al papa León XIV el próximo 10 de noviembre con un operativo especial que involucrará a organismos nacionales, provinciales y municipales, además de la Iglesia y organizaciones que colaborarán en la recepción de los miles de peregrinos que se espera que lleguen a la provincia.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó que ya fueron definidos los principales aspectos de la jornada y adelantó que solicitará al gobernador Martín Llaryora que declare feriado provincial el día de la visita, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y poner a disposición mayores recursos para el operativo.

“Ya quedaron fijados los horarios y determinadas las responsabilidades. Córdoba va a estar recibiendo al Papa el 10 de noviembre y, a partir de ese momento, va a estar preparado todo el dispositivo”, explicó Passerini.

La visita comenzará alrededor de las 9 de la mañana, cuando León XIV arribe al aeropuerto cordobés. Desde allí se trasladará hacia la zona sur de la ciudad, donde está ubicada la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el lugar elegido para la celebración de la misa.

La ceremonia está prevista para las 10 y tendría una duración aproximada de 90 minutos. El Papa llegará hasta el ingreso de FAdeA en la cápsula papal y luego abordará el Papamóvil para recorrer el predio entre los fieles antes de dirigirse al altar.

El municipio confirmó que el sistema urbano de transporte de pasajeros funcionará de manera gratuita durante la jornada, una medida destinada a facilitar el traslado de los asistentes hacia los diferentes puntos incluidos en el recorrido papal.

El alojamiento de los peregrinos también representa uno de los principales desafíos. Passerini explicó que Córdoba cuenta con una importante capacidad hotelera tanto en la ciudad como en localidades turísticas cercanas, aunque admitió que el volumen de visitantes previsto puede superar la oferta disponible.

“Nosotros tenemos la posibilidad de que la ciudad esté rodeada por valles turísticos muy cercanos, y eso amplía la capacidad hotelera. De todas maneras, por el volumen y la cantidad de gente que se estima que va a llegar, toda previsión queda corta”, señaló.

Ante este escenario, el municipio trabaja junto con la Arquidiócesis de Córdoba, encabezada por el cardenal Ángel Rossi, además de voluntarios, instituciones y organizaciones que ofrecieron espacios para alojar a quienes lleguen a la provincia.

Entre las alternativas previstas aparecen gimnasios, polideportivos y establecimientos educativos. Las escuelas municipales también serán utilizadas para alojar a personas que participen de las actividades vinculadas con la visita.

“Nos están ofreciendo sus lugares para albergar gente, desde gimnasios y polideportivos. Nosotros también vamos a poner las escuelas municipales para que quienes vienen para las distintas misiones puedan tener un lugar donde alojarse y no tengan que acampar en un lugar descubierto”, explicó Passerini.

Después de la misa en FAdeA, prevista para finalizar alrededor del mediodía, León XIV se trasladará hacia el Arzobispado de Córdoba. Parte del trayecto será realizado en Papamóvil y los últimos 2.500 metros aproximadamente estarán comprendidos por avenida Colón y avenida General Paz, hasta llegar a la sede del Arzobispado.

Allí tendrá un momento de almuerzo y descanso antes de continuar con la agenda prevista para la tarde. A las 15.15 está previsto el traslado desde el Arzobispado hacia la Catedral de Córdoba. En la explanada se realizará una actividad para unas 3.000 personas, entre seminaristas, representantes de la Iglesia e invitados especiales. En ese lugar, el Papa brindará una charla y mantendrá un encuentro con los presentes. La jornada finalizará alrededor de las 16.30, cuando León XIV se traslade al aeropuerto de Córdoba para emprender el regreso a Buenos Aires.

La organización del operativo fue analizada durante una reunión realizada el martes en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la que participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales y representantes de la Iglesia. El encuentro fue presidido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por Córdoba participaron el jefe de Gabinete, Manuel Calvo; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano. También estuvieron presentes funcionarios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, además de los monseñores Jorge Ignacio García Cuerva y Gustavo Oscar Zanchetta.

En paralelo con la organización de la visita, Passerini viajó a París para participar de un foro internacional de la Unesco presidido por León XIV. Córdoba fue la única ciudad de América designada para integrar el encuentro luego de ser distinguida como Ciudad del Aprendizaje en 2024.

Durante el encuentro, el jefe comunal se reunió con el Sumo Pontífice y le entregó una bandera de la ciudad firmada por alumnos de las escuelas municipales.“Esperemos que esta sea una misión para ayudarnos a los argentinos a encontrar un camino a unirnos. Es muy significativo que el Papa elija lugares donde hay gente que está sufriendo, que lo necesita”, expresó Passerini.

Fuente: Clarín