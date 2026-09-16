Cómo hacer un perfume de ambiente casero usando 2 ingredientes: arroz y esencias florales

El perfume de ambientes casero es una alternativa sencilla para mantener los espacios de la casa con un aroma agradable sin necesidad de comprar productos específicos. Con solo 2 ingredientes: arroz y esencias florales , se puede preparar una opción económica y fácil de adaptar al gusto de cada persona.

El arroz funciona como una base capaz de absorber y conservar parte de la fragancia de las esencias. Al combinarlo con unas gotas de un aroma floral, se puede crear un pequeño aromatizante para colocar en distintos sectores del hogar, como el baño, el dormitorio, el placard o cerca de la entrada.

La cantidad de esencia puede ajustarse según la intensidad buscada. Conviene comenzar con pocas gotas, mezclar y comprobar el aroma antes de agregar más. También se puede renovar la fragancia cuando el olor comience a disminuir, incorporando nuevamente unas gotas y mezclando el arroz.

Este método permite aprovechar elementos simples para crear un aromatizante sin complicaciones. Además, al elegir distintas esencias florales, se puede cambiar el perfume de cada ambiente según la preferencia personal: lavanda para un aroma más suave, jazmín para uno más intenso o rosas para una fragancia clásica.

Fuente: TN