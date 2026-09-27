Comer como en España, pero en Buenos Aires: los 5 restaurantes que premió el Gobierno español

¿Quién se puede resistir a una tortilla de papas bien cremosa? ¿Al jamón de salazón perfecta? ¿A una paella rebosante de mariscos? ¿E incluso a unos callos, recuerdo de esos guisos de abuela? La gastronomía ibérica está impregnada en nuestro corazón, no sólo por la riqueza de sus sabores sino también por la unión indisoluble que tenemos los argentinos con los españoles (que sólo puede separar el fútbol).

¿Cuáles son los restaurantes que mejor honran esa tradición en Argentina? Desde hace cinco años, la Embajada de España los premia con el sello de calidad Restaurants from Spain (RfS) que entrega Exportación e Inversiones (ICEX), entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio de España.

El objetivo del RfS es reconocer las iniciativas “que se diferencien por su oferta gastronómica española y que proporcionen a sus comensales auténtica cocina nacional de calidad , integrando en sus elaboraciones producto de origen español”. Además, tienen otro sello, el Colmados from Spain (CfS) , para tiendas gourmet especializadas en productos de España . 575 restaurantes y 161 tiendas en 50 países recibieron estos sellos de certificación.

Ya cinco lugares porteños integran este tour gastronómico español. Y, de hecho, por primera vez la Embajada lo impulsó formalmente con “Sabores de España” , un ciclo que termina el domingo 27 con un menú especial en cada uno. Aquí, dónde comer como en España, pero en Buenos Aires.

Fue el primer restaurante argentino en ser elegido con el RfS , en 2023. Creado por el chef Alejo Waisman -- alma mater también de otros restaurantes premiados como Fervor y Sottovoce --, este local de Recoleta es un viaje a España, ya desde las banderas y los cuadros que cuelgan en las paredes. Sus arroces y sus tortillas se destacan en la carta, donde tapas y raciones no se quedan atrás. Y también sus famosos churros en los postres, que sirven con salsa de chocolate y dulce de leche. @elburladerorestaurante

La marca que nació en el País Vasco tiene una sucursal en San Telmo con una barra de pintxos vascos que se acompañan con sidra que se sirve escanciada o con los vinos que les hace en el Valle de Uco el enólogo Karim Mussi. En la parte trasera del salón, ya a la mesa, la carta se despliega con pescados, tortillas, y la estrella del restaurante: el txuleton de vaca vieja , reflejo del gran trabajo que viene haciendo su dueño, Iñaki López de Viñaspre para poner en valor los animales de más edad . @sagardiargentina

El tercero en recibir el reconocimiento , lo abrió hace dos décadas Fermín Uriona Perea, quien ya había sido parte de otros restaurantes como Laurak Bat y el Vasco Francés. El local estuvo por años en la calle Moreno, en Monserrat, y en 2023 se mudaron a la Recova, donde siguen los descendientes del fundador. Una amplia carta de cocina vasca y más, con las gambas al ajillo, los txipirones en su tinta, los arroces y la tortilla como destacados. @inakirestaurante

Se sumó a la lista este 2026 . Abrió hace un año y medio en Caballito. Se define como una tapería madrileña , y ese es el formato del restaurante: barra y mesas altas, para replicar el espíritu del tapeo de la capital española. Tienen unas 25 tapas y unos 15 pinchos , además de bocatas y las raciones especiales que salen en determinados días, como callos y pulpo. Para beber, cañas obviamente y vermú y sidra de grifo. @casa.luis.ba

No es un restaurante sino una tienda gourmet , dos en realidad (una en Recoleta y otra en Cañitas), pata local de la cadena de jamonerías más grande del mundo. Es la única que recibió el sello CfS. Venden jamón serrano, ibérico e ibérico de bellota , producidos en la Península Ibérica, en pata o fraccionados al vacío. Y tienen más productos españoles como aceitunas, conservas y arroces, además de quesos, embutidos y otras delicias. @enriquetomas.argent

Editora de la sección Sociedad.

Fuente: Clarín