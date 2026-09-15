Colapinto dio una entrevista en uno de los programas más vistos de España: “Un auténtico fenómeno”

Antes de abandonar España tras su histórico séptimo puesto en el Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1, el piloto Franco Colapinto brindó una entrevista en La Revuelta , uno de los programas más vistos de ese país, donde contó sobre sus inicios en el automovilismo y fue aplaudido por el público.

“ Un auténtico fenómeno, directamente desde Argentina, niño prodigio de la velocidad ”, celebró el conductor del show, David Broncano , en la presentación.

Durante el diálogo, Colapinto -fiel a su naturaleza-, lanzó varios chistes e incluso se animó a decirle a Broncano que tenía “ cara de chanta ” cuando el español le propuso jugarle una carrera de autos.

“Karting, si querés. Te vuelco ”, expresó el piloto argentino para la risa de los presentes. Y sumó: “Sos un peligro”.

Luego de la parte más distendida, el automovilista de Alpine contó sobre sus inicios en la Fórmula 1 y recordó cuando su padre tomó la decisión de vender la casa familiar para que él pudiera correr en una de las categorías menores.

Todos nos preguntábamos en qué momento iba a llegar la primera faltada. Un poco más y Broncano pide safety car #LaRevuelta @FranColapinto pic.twitter.com/h9cliXWCYG

“ Me vine solo a los 14 [a Europa]. Me fui a los 14 de Argentina, me fui a Italia, a correr en un equipo de karting en una fábrica, me fui a vivir ahí un año y después... sí, en un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos , armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino, y donde empezó el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo”, relató el argentino .

En ese contexto, contó que su padre, Aníbal -quien suele acompañarlo en cada Gran Premio- debió vender la casa para que él pudiera continuar con su carrera a los 15 años .

“Hizo un esfuerzo grande para que yo pudiera correr el primer año en Fórmula 4, que es como que tenés que invertir y te tiene que ayudar alguien a la gorra ”, afirmó Colapinto.

🇦🇷 Colapinto recuerda sus orígenes en la F1 "Cuando empecé a correr en karting fue con el sueño de llegar algún día a la F1. Mi padre tuvo que vender la casa para que yo corriera en F4. Hay muchas menos posibilidades y oportunidades cuando eres de Sudamérica y quieres dedicarte… pic.twitter.com/fNSY6VXBIA

A su vez, admitió que creció con mucha presión, al considerar que las posibilidades de ingresar en la Fórmula 1 son menores para los pilotos de Latinoamérica.

“Hay muchas menos posibilidades y oportunidades y tenés que aprovecharlas muy bien . Y nada, por eso uno sacrifica tanto para llegar a lo que quiere”, afirmó.

Sin embargo, destacó que desde su llegada a la Fórmula 1 en Argentina se abrieron más chances para los jóvenes que se quieran dedicar al automovilismo.

“Es lindo, es un poco un orgullo porque si bien, obviamente, cuando yo empecé a correr en karting y en monoplazas lo hice con el sueño personal de llegar a la Fórmula 1, todo lo que se generó a raíz de que yo haya llegado fue algo muy especial, fue algo mucho más especial y mucho más grande que yo mismo yendo a la Fórmula 1”, dijo.

En un fragmento más distendido de la entrevista, Broncano le preguntó a Colapinto si había muchos pilotos que se sometieran a cirugías estéticas. El argentino se sorprendió y, luego de que el conductor le elogiara su pelo, contó un episodio reciente que le sucedió en un Gran Premio.

“Hace unas carreras se me movió el pelo y se me metió uno en el ojo . Se me cayó el flequillo y se me complicó para ver. Iba a 260 kilómetros por hora”, recordó, entre risas.

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Fuente: La Nación