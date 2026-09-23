Cinco ladrones encapuchados entraron a robar a una casa en Bernal: un jubilado de 85 años murió e investigan si sufrió un infarto

Un jubilado de 85 años murió durante un robo en su casa de la localidad de Bernal , después de haber forcejeado con uno de los delincuentes que habían ingresado a la propiedad. La principal hipótesis es que sufrió un infarto, aunque la causa de muerte será determinada mediante la autopsia.

El violento episodio ocurrió el martes alrededor de las 21 en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Zapiola y Origone. Allí vivían José Lamas, de 85 años, y su esposa, Generosa Liñeiro, de 82.

El matrimonio había terminado de cenar cuando Lamas escuchó movimientos en el primer piso. Al subir para averiguar qué sucedía, se encontró con al menos cuatro hombres encapuchados y comenzó a forcejear con ellos.

Mientras el jubilado se enfrentaba con los delincuentes, su esposa fue amenazada por otros integrantes de la banda que habían entrado a la propiedad por una puerta lateral. En medio del forcejeo, Lamas se desplomó.

Los asaltantes advirtieron que el hombre se había descompensado y que no respondía. Entonces tomaron algunas joyas y dinero que había en la vivienda y escaparon. Según fuentes de la causa, no revolvieron cajones ni armarios.

Liñeiro llamó a la Policía y pidió una ambulancia. Cuando llegó el médico, constató que el hombre había muerto.

Aunque todavía falta realizar la autopsia, según Clarín los investigadores creen que Lamas pudo haber sufrido un infarto. No presentaba golpes visibles, aunque sí tenía signos de defensa en las manos.

La esposa de Lamas testificó que eran al menos cinco los asaltantes y que todos estaban encapuchados. Sin embargo, debido al estado de nervios que atravesó durante el episodio, no logró brindar mayores características que permitieran identificarlos.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que uno de los delincuentes llegó hasta la propiedad atravesando el pasillo de un vecino y luego saltó hacia el patio. Los demás habrían ingresado por la planta alta.

La Policía secuestró cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, según indicaron fuentes de la causa, se observa a los delincuentes escapando en un auto que todavía no pudo ser identificado.

Los investigadores también sospechan que la banda había realizado un trabajo previo sobre la vivienda.

En ese sentido, la familia fue consultada acerca de si recientemente había realizado alguna operación de dinero o una refacción en la casa que pudiera haber llamado la atención de los delincuentes. Pero hasta ahora, esa posibilidad fue descartada.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego, quien ordenó distintas medidas para intentar identificar y localizar a los responsables del asalto.

Fuente: TN