Ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y las ráfagas de hasta 50 km/h, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó precipitaciones y condiciones inestables en su pronóstico para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires.

Este escenario ocurre en medio de la llegada al país de una nueva ciclogénesis , un proceso que consiste en la formación o intensificación de un sistema de baja presión y que favorece la aparición de nubosidad, lluvias y un aumento considerable en las ráfagas de viento .

Las lluvias provocadas por la ciclogénesis podrían llegar durante la madrugada del domingo. El SMN anticipa entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia , acompañadas por una temperatura que rondaría los 14°.

Esta tendencia disminuiría durante la mañana del domingo, con un descenso hasta entre 0% y 10% de probabilidades de lluvia .

Sin embargo, volverían a aumentar por la tarde , con valores que rondarían entre el 10% y el 40%, y se mantendrían hasta la noche. A lo largo de toda la jornada se esperan una temperatura máxima de 19° y una mínima de 14° .

También están previstos vientos de entre 23 y 31 km/h , que vendrían acompañados por ráfagas que llegarían hasta los 50 km/h .

Luego de las lluvias y el viento del domingo, las condiciones mejorarían de manera momentánea durante la semana , aunque el martes podría haber nuevas precipitaciones.

Según el pronóstico del SMN, las condiciones previstas son las siguientes:

Los demás días de la semana se mantendrían con condiciones estables, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que podrían alcanzar una máxima de 25° hacia el viernes .

Fuente: TN