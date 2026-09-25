Caso Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega , fue imputado este jueves por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) .

La nueva acusación surgió a partir de la investigación que se lleva adelante por el crimen de la adolescente de 14 años, asesinada a finales de mayo en Córdoba.

La decisión fue tomada por el fiscal Juan Ávila Echenique , de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno. Según informó Noticias Argentinas , Barrelier fue acusado por la tenencia de representaciones de menores de 18 años vinculadas con actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales .

El imputado se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje y fue citado a declarar en una indagatoria el martes 29 de septiembre .

La nueva imputación se conoció el mismo día en que trascendieron detalles de una pericia realizada al celular de Barrelier.

Según pudo saber TN , los investigadores habrían encontrado en el teléfono una foto de una menor amordazada , además de búsquedas de contenido de abuso sexual de menores y conversaciones con Agostina en las que el acusado intentaba generar un vínculo de confianza con ella.

La pericia fue incorporada a la causa por el femicidio y, según fuentes de la investigación, se convirtió en una de las últimas pruebas que permitieron avanzar con la elevación a juicio.

Agostina Vega fue asesinada a finales de mayo y su cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra , en la ciudad de Córdoba.

Barrelier está acusado por el homicidio de la adolescente, en un expediente en el que también están imputados Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz , sindicados por encubrimiento agravado.

La querella que representa al padre de Agostina se opuso a la elevación a juicio porque considera que la madre de la adolescente, la hermana y un amigo de Barrelier, conocido como “Tele vieja” , también deberían ser investigados por su presunta participación en el crimen.

Por su parte, Andreani, Córdoba y Palmero también cuestionaron la decisión de elevar la causa a juicio. El defensor de Barrelier, Carlos Argüello , presentó fuera de plazo la oposición al debate oral y público.

Además, la investigación por el femicidio fue unificada con otra causa en la que se investiga una presunta privación ilegítima de la libertad . Según la acusación, Barrelier habría mantenido cautiva a una mujer en una vivienda ubicada en Juan del Campillo al 800.

Por el femicidio, Barrelier enfrenta una acusación por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género .

Fuente: TN