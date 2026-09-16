Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos poseen la capacidad de elegir a sus cuidadores buscando un apego seguro”

Muchos gatos parecen tener una persona favorita dentro de la familia. Aunque suele decirse que son animales independientes, el veterinario Carlos Gutiérrez aseguró que los felinos son capaces de elegir a sus cuidadores a partir de un apego seguro , un vínculo basado en la confianza y la protección.

Según el especialista, la ciencia demostró que los gatos no solo buscan alimento o un lugar cómodo para descansar, sino también una figura que les brinde seguridad cuando atraviesan situaciones de estrés o incertidumbre.

El concepto de apego seguro describe la relación de confianza que un gato desarrolla con una persona de referencia. Ese vínculo le permite sentirse protegido y explorar el entorno con mayor tranquilidad.

Gutiérrez explicó que este comportamiento es comparable al observado en otros mamíferos: el animal identifica a quien le proporciona bienestar, estabilidad y respuestas positivas ante sus necesidades, por lo que suele buscar su compañía con mayor frecuencia.

La personalidad de cada felino depende de distintos factores. Uno de los más importantes es la socialización temprana , especialmente entre la segunda y la séptima semana de vida, una etapa clave para aprender a relacionarse con las personas.

También influyen la genética , las experiencias previas y el ambiente donde creció. Por eso, algunos gatos son naturalmente más expresivos y otros necesitan más tiempo para ganar confianza.

Para el veterinario, creer que solo vale la pena adoptar al gato que se acerca de inmediato puede perjudicar a muchos animales que viven en refugios.

“ También merecen una oportunidad, abandonar el refugio, acceder a un hogar y consolidar una relación de apego seguro con un humano ”, remarcó Gutiérrez. Muchos felinos que parecen distantes simplemente están asustados y necesitan un entorno estable para mostrar su verdadera personalidad.

Los especialistas recomiendan respetar el ritmo del animal durante los primeros días en su nuevo hogar. Algunas medidas que favorecen la adaptación son:

Con paciencia y constancia, incluso los gatos más reservados pueden desarrollar un vínculo fuerte y duradero con sus cuidadores.

Fuente: TN